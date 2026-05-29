Un uomo canadese si dichiara colpevole di aiuto al suicidio

Un uomo canadese accusato di aver venduto online una sostanza chimica legale ma potenzialmente letale a 14 persone che si sono tolte la vita si è dichiarato colpevole venerdì di aiuto al suicidio.

Un uomo canadese accusato di aver venduto online una sostanza chimica legale ma potenzialmente letale a 14 persone che si sono tolte la vita si è dichiarato colpevole venerdì di aiuto al suicidio .

Il caso ha attirato l'attenzione mondiale a causa della portata internazionale delle sue presunte spedizioni. Gli investigatori dell'Ontario hanno accusato Law di aver spedito almeno 1.200 pacchi a indirizzi di oltre 40 Paesi, di cui circa 160 in Canada. Le autorità di Gran Bretagna, Irlanda e altri Paesi hanno avviato indagini per verificare se i prodotti fossero responsabili di decessi nelle loro giurisdizioni e hanno condotto controlli sul benessere di coloro che li avevano acquistati.

La polizia canadese sostiene che Law, un ingegnere di formazione che prima dell'arresto lavorava come cuoco in un hotel di lusso di Toronto, a partire dal 2020 ha gestito diversi siti web che commercializzavano e vendevano nitrito di sodio e altri articoli che potevano essere utilizzati dagli acquirenti per togliersi la vita. Il nitrito di sodio, un sale usato in basse concentrazioni come additivo alimentare per curare le carni lavorate, può essere letale se ingerito in alte concentrazioni.

La sentenza per il reato di aiuto al suicidio può portare a una pena di carcere di fino a 14 anni, mentre l'omicidio di primo grado in Canada comporta una pena obbligatoria di vita senza possibilità di libertà condizionale per almeno 25 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali canadesi





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