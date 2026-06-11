Un uomo di 30 anni arrestato a Moglia per tentato omicidio

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Moglia (Mantova) dai carabinieri per tentato omicidio. Il soggetto, secondo quanto è stato ricostruito, avrebbe accoltellato il fratello più giovane dopo averlo accusato di aver molestato la propria moglie. L'aggressione si è consumata davanti ai militari intervenuti sul posto dopo una telefonata dello stesso 30enne.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Moglia (Mantova) dai carabinieri per tentato omicidio . Il soggetto, secondo quanto è stato ricostruito, avrebbe accoltellato il fratello più giovane dopo averlo accusato di aver molestato la propria moglie.

L'aggressione si è consumata davanti ai militari intervenuti sul posto dopo una telefonata dello stesso 30enne. I carabinieri si sono diretti all'abitazione dell'uomo, un cittadino indiano, dopo che quest'ultimo li aveva contattati per denunciare una presunta molestia subìta dalla moglie e perpetrata dal fratello di 26 anni.

'L'ha palpeggiata', avrebbe riferito ai militari. Così una pattuglia è arrivata sul posto. Tra i due fratelli, intanto, la lite era andata avanti e proprio quando i militari si sono presentati il 30enne ha estratto un coltello e ha colpito il più giovane al fianco. Il 26enne è stato trasferito all'ospedale di Mantova.

Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in quanto la lama ha perforato uno dei due polmoni. Le sue condizioni rimangono gravi. Nel frattempo, il fratello maggiore è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale del capoluogo di provincia





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