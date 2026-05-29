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Un uomo greco accusato di aver svolto sorveglianza per conto di un servizio di intelligence iraniano

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Un uomo greco accusato di aver svolto sorveglianza per conto di un servizio di intelligence iraniano
SorveglianzaIntelligenceIran
📆5/29/2026 3:37 PM
📰Internazionale
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Un uomo greco è stato accusato di aver svolto sorveglianza per conto di un servizio di intelligence iraniano su un giornalista dell'emittente televisiva Iran International. Aidinidis è accusato di aver viaggiato due volte in Gran Bretagna per effettuare la sorveglianza del giornalista e di aver installato una telecamera nascosta in un calzino su un albero in grado di inviare dati a destinatari sconosciuti.

Un uomo greco è stato accusato di aver svolto sorveglianza per conto di un servizio di intelligence iraniano su un giornalista dell' emittente televisiva Iran International.

Ioannis Aidinidis, 46 anni, è stato arrestato il 16 maggio e ha fatto la sua comparsa in un tribunale britannico venerdì scorso. Aidinidis è accusato di aver viaggiato due volte in Gran Bretagna, ad aprile e a maggio, per effettuare la sorveglianza del giornalista. Ha scattato foto di auto, case e altri indirizzi associati al giornalista e ha installato una telecamera nascosta in un calzino su un albero in grado di inviare dati a destinatari sconosciuti.

Aidinidis non è stato chiesto di dichiararsi in questa fase e è stato rimandato in custodia fino alla sua prossima udienza il 19 giugno. Tehran ha ripetutamente negato il coinvolgimento in attentati o complotti in Gran Bretagna. La polizia britannica sta esaminando se ci siano collegamenti iraniani a una serie di attacchi incendiari a siti ebraici nella capitale. Un gruppo filo-iraniano ha rivendicato la responsabilità della maggior parte degli incidenti

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