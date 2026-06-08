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Un vero tornante culturale, ma soprattutto politico

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Un vero tornante culturale, ma soprattutto politico
UniversitiesAmerican UniversitiesAI
📆6/8/2026 11:45 AM
📰HuffPostItalia
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Le università americane divampano ribollite per le leggi dei imperi delle intelligenze artificiali, non solo per il condizionamento e le discriminazioni, ma soprattutto per la profonda e inquinante impronta ambientale dell'immaterialità dei sistemi generativi, che consuma troppo energia.

Le università americane divampano ribollite per le leggi dei imperi delle intelligenze artificiali. Non solo per il condizionamento e le discriminazioni, ma soprattutto per la profonda e inquinante impronta ambientale.

L'immaterialità dei sistemi generativi consuma troppo energia. Anche poco più di 20 anni fa, nelle stesse università che oggi bruciano le bruchure di Gemini e ChatGPT, si celebravano i protagonisti coraggiosi della Silicon Valley, come Steve Jobs che incitava alla competizione digitale: stay Hungry, stay Foolish. Oggi, il Covid ha permesso ai monopoli digitali di sfatare il mito della leggerezza e immaterialità.

L'avvento delle intelligenze artificiali, con la coda lunga di infrastrutture industriali come microchip e data center, ha sconsigliato il modello iniziale della Silicon Valley. Si assiste a un vero tornante culturale e politico: affiora una nuova idea di innovazione che non mira a frenare lo sviluppo ma pretende di contrattarne la qualità e la natura. In Italia si preparano oltre 20 data center, con un consumo pari a quello di due medie città e un conseguente aumento dell'ipertotalità di energia.

Le proteste statunitensi chiedono regole pubbliche: questo già ci insegna. E non ci possiamo dimenticare che la strada intrapresa dalla Silicon Valley, proposta come unica, non è quella che la nostra Europa non può seguire e reinventare

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