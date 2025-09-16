Un Viaggio nel Viaggio: alla Scoperta dei Sapori Incantevoli della Toscana

Scopri la cucina toscana attraverso quattro piatti tipici, tutti legati alla tradizione del recupero e alla circolarità. Dall'Argentario al Mugello, un itinerario gastronomico per apprezzare l'arte culinaria della Toscana.

Cucina circolare e di recupero: è attorno a questo filo conduttore che si può costruire un itinerario insolito alla scoperta di una delle regioni più belle d’Italia che unisce cucina di mare e di montagna, che è conosciuta per piatti come la pappa al pomodoro, il cacciucco, o la classica bistecca alla Fiorentina.

Per chi vuole andare oltre, abbiamo cercato nei ricettari quattro piatti tipici che si possono trovare tra Argentario, splendido promontorio in provincia di Grosseto, circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli della Giannella e della Feniglia, e Mugello, la valle della Toscana situata a nord di Firenze. L’obiettivo è compiere quello che è a tutti gli effetti “un viaggio nel viaggio”, claim di Vetrina Toscana, il progetto della Regione che promuove il turismo enogastronomico, attraverso il gusto che ci spinge a visitare territori e sapori inediti. I primi due piatti sono decisamente di “recupero” e dimostrano come la cucina toscana sia circolare nel suo DNA. Poi due dolci, esempio di come il cibo è da sempre elemento di rinforzo e sostentamento fisico, oltre che psicologico. Dall’Argentario (Grosseto), la zuppa del caldaro Se pensi alla cucina toscana, tra i primi piatti che vengono in mente c’è sicuramente il cacciucco livornese: un piatto che parla di sostenibilità quando ancora non si sapeva cose fosse. Un piatto che grazie ad una sapienza culinaria che si tramanda da generazioni, rispetta l'ecosistema marino utilizzando sapientemente le specie ittiche meno commerciali. La Maremma contribuisce a questo patrimonio con il caldaro, piatto che la tradizione vuole preparato dai pescatori al ritorno dal mare in tegami di terracotta. La ricetta utilizzava necessariamente il pesce del giorno, quello meno pregiato e quindi non destinato alla vendita, trasformando una necessità economica in opportunità culinaria. Alla base della ricetta c’è quindi pesce povero, a cui si possono aggiungere crostacei, cotto in un tegame con olio, aglio e cipolla. È una zuppa rossa (con passata di pomodoro) che si serve con il pane toscano tagliato a fette. Da Pescia (Pistoia), la Cioncia Pesciatina Probabilmente avrete già sentito un modo di dire tipicamente fiorentino che dice “che un’è bono neanche per farci la cioncia”. È la frase che si usa per riferirsi ad una cosa o ad una persona che è incapace di fare qualcosa o è di scarso valore. La cioncia è un piatto tipico di Pescia, e nasce come piatto povero preparato con gli scarti derivanti dalle pelli da trasformare in cuoio. Durante la lavorazione della pelle da cui si ricavavano borse, abiti e altro, gli operai erano soliti raccogliere gli avanzi di questa per formare la cioncia. Muso, guance e coda di vitello sono alla base di questo antico e amato piatto. In un primo tempo vengono soffritti e poi insaporiti con del sugo di pomodoro. Come uno spezzatino, richiede tempi di cottura molto lunghi, dalle tre alle quattro ore. Da Pisa, la “torta co’ bischeri” La crostata con cioccolata, pinoli e canditi tipica della zona di Pisa prende il nome dalle caratteristiche punte di pastafrolla che decorano il dolce. La “torta co’ bischeri” è nata a Pontasserchio, piccola frazione di San Giuliano Terme. Qui il 28 aprile si celebra, con una grande fiera in cui si prepara quest’ottima crostata, il Santissimo Crocifisso del Miracolo, immagine sacra del 1200 conservata nella chiesa di San Michele Arcangelo e meta di antichi pellegrinaggi. Comunque a Pontasserchio e dintorni la torta co’ bischeri la preparano tutto l’anno ed è possibile gustarla nelle migliori pasticcerie, forni e alimentari della zona.Dal Mugello (Firenze), la torta di marroni di Marradi È un dolce morbido cremoso e profumato che si produce nell'Alto Mugello, in particolare nel comune di Marradi. La produzione della torta di marroni avviene oltre che a livello familiare anche nei forni, nelle pasticcerie e nei ristoranti di Marradi e Palazzuolo Sul Senio. Le sagre del mese di ottobre sono un’altra occasione per assaggiare la torta. Una variante della ricetta è quella di far cuocere i marroni in metà latte e metà acqua, oppure solo nel latte. In quasi tutte le ricette antiche, la cui caratteristica comune è quella della semplicità massima dei prodotti impiegati, i marroni erano bolliti nell'acqua, cottura che li mantiene interi e li rende più digeribili. Le famiglie ricche cuocevano invece, già in passato, i marroni nel latte, come si usa fare oggi





