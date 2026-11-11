Un weekend artificiale: la commedia di Pieraccioni che mette l'IA al centro del dramma

Il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale, esplora l'intelligenza artificiale in una commedia toscana, con un protagonista parrucchiere che si confronta con un umanoide e impara a insegnare emozioni all'IA.

Ma davvero Leonardo Pieraccioni ha realizzato un film che affronta l' intelligenza artificiale? La risposta è sì. Se in passato l'IA era confinata a grandi fantascientifici o thriller distopici, oggi la presenza delle macchine nella nostra quotidianità è così radicata da finire persino in una commedia del celebre regista toscano.

Un weekend artificiale: quando l'IA incontra la commedia italiana

Il nuovo lavoro, intitolato Un weekend artificiale, è stato presentato in sala dal 12 novembre e si immerge con astuzia nel tema più discusso del momento, per poi risalire al classico stile pieraccioniano, con le sue alti e bassi emotivi. Al centro della trama troviamo Leonardo, il parrucchiere fiorentino interpretato dallo stesso Pieraccioni, che si ritrova a condividere un legame inaspettato con una donna che si rivela essere un umanoide, Giulia Vecchio.

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Tutto inizia con un esperimento sociale a cui il protagonista ha già partecipato: rinchiuso in una villa insieme a sei sconosciuti, deve riconoscere chi tra loro è umano e chi è un robot creato tramite IA. L'esperimento è stato ideato da un imprenditore di nome Serano, un moderno magnate tech che si ispira a Elon Musk e che intende commercializzare la tecnologia.

Tuttavia, Leonardo finisce per instaurare con l'IA un rapporto più profondo del previsto. Nel racconto del film, Pieraccioni scomoda Pinocchio, che da pezzo di legno diventa bambino vero. Allo stesso modo, il suo personaggio insegna all'intelligenza artificiale le emozioni, le imperfezioni e tutte quelle qualità che, seppur lontane dagli algoritmi, rendono l'essere umano ineguagliabilmente vivo: la capacità di amare, l'impazienza nella fila alle poste, la gioia di un tramonto.

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Se vi sono piaciuti gli ultimi film di Pieraccioni, vi troverete apprezzare anche questo: il pubblico di riferimento lo troverà in target, sebbene non sia la prova più convincente. Se invece non gradite il sentimentalismo facile, che a volte si confonde con retorica e cringe, o se siete allergici agli stereotipi tipici della commedia italiana "che fa ridere ma anche riflettere", questo film potrebbe non piacervi.

Il confine tra realtà e finzione: l'IA e la provincia toscana

Il confine tra la missione rassicurante della commedia e la prevedibilità della trama è spesso troppo vicino. Un weekend artificiale parte in modo originale, ma la novità si perde col passare delle scene. L'avvio è una gustosa commedia degli equivoci, con gag sulla contrapposizione uomo-macchina, che poi si sposta verso la più classica delle formule pieraccioniane.

C'è la riflessione esistenziale consolatoria, la donna che arriva come elemento dirompente - non una ballerina spagnola né una turista straniera, ma un umanoide - e i caratteristi toscani che ci proiettano in una rilassante provincia, lontani dalla realtà dei data center e vicini a una fiaba moderna. Anche Massimo Ceccherini e Tosca D'Aquino, sempre sodali di Pieraccioni, fanno parte del cast.

Se volessimo fare ironia, potremmo dire che il nuovo film di Leonardo Pieraccioni sulla IA rispetta in buona parte tutte le regole che l'algoritmo inserirebbe in un film di Pieraccioni. E questo è, allo stesso tempo, croce e delizia del progetto, chissà se anche stavolta garantisca il successo.