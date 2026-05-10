Una banale tappa per velocisti diventa meravigliosa nella terza frazione del Giro d'Italia 109, passata da Plovdiv a Sofia

La terza frazione del Giro d'Italia 109, l'ultima in terra bulgara, da Plovdiv a Sofia, era stata descritta come una tappa banale. Invece, ha dimostrato di essere magnifica grazie alla folla incredibile lungo il percorso e soprattutto sul traguardo di Sofia. I tifosi speravano di vedere l'impresa del Giro nella lotta tra i velocisti配合, ma il francese Paul Magnier ha beffato Jonathan Milan ribaltando la sfida negli ultimi cinquanta metri. Lo ha fatto con l'aiuto della Lidl Trek e Guillermo Silva si è assicurato di tenere stretta la sua maglia rosa per domani.

Una sulla carta banale tappa per velocisti può anche essere meravigliosa. Lo è stata la terza frazione del Giro d'Italia 109, l'ultima in terra bulgara, da Plovdiv a Sofia .

Lo è stata per la folla incredibile lungo il percorso e soprattutto sul traguardo di Sofia, dove un evento sportivo di questa portata non si era mai visto. Lo è stata perché la fuga dei «soliti tre» cacciatori di punti (Tarozzi, Sevilla e Tonelli che puntavano a traguardi intermedi e maglia di miglior scalatore) è stata ripresa a soli 500 metri dal traguardo, con un boato di delusione del pubblico che sperava in quella che sarebbe stata l’impresa del Giro.

E lo è stata (purtroppo per noi) perché il giovanissimo francese Paul Magnier in maglia ciclamino ha beffato per la seconda volta Jonathan Milan con una micidiale rimonta negli ultimi cinquanta metri, con il friulano ancora una volta troppo lasciato solo nel tratto finale dai compagni della Lidl Trek. L'uruguaiano Guillermo Silva si tiene stretta la sua maglia rosa.

Domani il primo giorno di riposo con il trasferimento in Italia: il Giro riprende martedì con la 4ª tappa Catanzaro-Cosenza di 138 km





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