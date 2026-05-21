Una bomba falsa ha chiuso l’aeroporto di Avalon e causato ore di caos

Una bomba falsa ha causato ore di caos all’aeroporto di Avalon mentre le autorità handlingvo l’allarme bomba e concludevano che non c’era una bomba.

Un dispositivo sospetto ha causato la chiusura di un intero aeroporto mentre i responsabili dell’allarme bomba hanno concluso che era solo un dispositivo per depilazione laser e una confezione di cioccolata calda, e non una bomba.

L’episodio è avvenuto all’aeroporto di Avalon, in Australia, mercoledì 21 maggio alle 6 del mattino. Il proprietario del pacco, che conteneva il depilatore laser e la scatola di cioccolata calda, ha raportato che era originario di Melbourne. L’aeroporto, che si è riaperto dopo quattro ore, si è trovato a gestire l’allarme bomba dopo il ritrovamento di un pacco sospetto che è stato definito come un dispositivo a bomba nell’imbracatura.

Questo ha causato la cancellazione di alcuni voli durante una fase di allarme e ha portato a gravi ritardi per i passeggeri





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