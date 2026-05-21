Una corte d'appello di Parigi emetterà un verdetto sull'incidente del 2009 di Air France

Una corte d'appello di Parigi emetterà un verdetto sull'incidente del 2009 di un jet passeggeri di Air France dopo che la compagnia aerea e il costruttore di aerei Airbus hanno affrontato un processo per omicidio colposo. I parenti di alcuni dei 228 passeggeri e dell'equipaggio che morirono quando l'Airbus A330 scomparve nell'oscurità durante una tempesta atlantica sono attesi in tribunale dopo una battaglia legale durata 17 anni per individuare le responsabilità del peggior disastro aereo francese.

Una corte d'appello di Parigi emetterà giovedì un verdetto sull'incidente del 2009 di un jet passeggeri di Air France dopo che la compagnia aerea e il costruttore di aerei Airbus hanno affrontato un processo per omicidio colposo .

I parenti di alcuni dei 228 passeggeri e dell'equipaggio che morirono quando l'Airbus A330 scomparve nell'oscurità durante una tempesta atlantica sono attesi in tribunale dopo una battaglia legale durata 17 anni per individuare le responsabilità del peggior disastro aereo francese. Il verdetto previsto è l'ultimo passo di una maratona legale che coinvolge due delle compagnie più emblematiche della Francia e i parenti delle vittime, per lo più francesi, brasiliane e tedesche.

Alla chiusura del processo durato otto settimane a dicembre, i pubblici ministeri hanno sollecitato la Corte d'Appello di Parigi a imporre la massima multa per omicidio colposo, 225.000 euro (261.720 dollari) a testa. Nel 2023, un tribunale di grado inferiore aveva scagionato le due società, che hanno entrambe ripetutamente negato le accuse. Le multe proposte, che ammontano a pochi minuti del fatturato di una delle due società, sono state ampiamente liquidate come una pena simbolica.

Ma i gruppi familiari hanno affermato che una condanna rappresenterebbe un riconoscimento della loro situazione. Il verdetto sarà emesso in un'aula di tribunale dalle alte finestre che è stata testimone di alcuni dei processi più storici della Francia, tra cui quelli del fantoccio nazista Philippe Petain e degli autori di un fallito colpo di stato militare del 1961 noto come putsch di Algeri. I procuratori si sono concentrati sulla presunta mancanza di addestramento e sulla mancata segnalazione di precedenti incidenti.

Per dimostrare l'omicidio colposo, i procuratori devono non solo stabilire la colpevolezza delle società per negligenza, ma anche dimostrare come questa abbia scatenato il disastro. Nel tribunale di grado inferiore, i giudici hanno stabilito che entrambe le società avevano commesso negligenza, ma non c'era alcuna prova di un collegamento causale. Nel sistema francese, l'anno scorso le procedure di appello hanno comportato un nuovo processo completamente nuovo con la revisione delle prove da zero.

Qualsiasi ulteriore appello seguente al verdetto di giovedì sposterà l'attenzione dal cockpit dell'AF447 ai punti di diritto. Il volo AF447 scomparve dalle schermate radar il 1° giugno 2009 mentre era in rotta da Rio de Janeiro a Parigi. I registri neri furono recuperati due anni dopo.

Nel 2012, gli investigatori del disastro hanno scoperto che il personale di volo dell'Airbus A330 aveva spinto il loro aereo in una caduta libera, togliendo il sostegno ai piloni, dopo aver mal gestito un problema legato ai sensori gelati. I procuratori, tuttavia, si sono concentrati sulle presunte mancanze all'interno sia del costruttore di aerei che dell'azienda aerea. Quelle includevano addestramento insufficiente e mancata segnalazione di precedenti incidenti.

I procuratori devono dimostrare che le società erano colpevoli di negligenza e dimostrare come questa abbia scatenato il disastro. Nel tribunale di grado inferiore, i giudici hanno stabilito che entrambe le società avevano commesso negligenza, ma non c'era alcuna prova di un collegamento causale. Nel sistema francese, l'anno scorso le procedure di appello hanno comportato un nuovo processo completamente nuovo con la revisione delle prove da zero.

Qualsiasi ulteriore appello seguente al verdetto di giovedì sposterà l'attenzione dal cockpit dell'AF447 ai punti di diritto





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