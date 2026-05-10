Una donna forte non significa rinunciare all'amore: l'intervista ai dipendenti del cast di 'Non è un paese per single'

Intervista ai dipendenti del cast, Matilde Gioli racconta che essere una donna forte non significa rinunciare all'amore

Non è un paese per single, l'intervista al cast. Matilde Gioli : 'Essere una donna forte non significa rinunciare all'amore' Uno sguardo di troppo per una ragazza contesa sarebbe alla base di una lite sfociata in un'aggressione.

Un ragazzo di quattordici anni è stato gravemente ferito sabato 10 maggio in piazza Municipio a Napoli da un diciassettesimoenne. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due sarebbe scoppiata per ragioni futili nei pressi di un pub. L'autore dell'aggressione è stato subito fermato dagli agenti della Polizia locale di Napoli impegnati nei servizi di sicurezza nelle aree maggiormente frequentate della città nelle ore serali e nei weekend.

Il minorenne ferito è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è ricoverato in prognosi riservata. Il diciassettesimoenne dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Pochissime ore dopo l'aggressione avvenuta nel centro del capoluogo campano, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel pronunciarne il giudizio, ha disposto una significativa, ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza interforze, che interesserà in particolar modo le aree della cosiddetta movida e i principali luoghi d'aggregazione giovanile.

Il controllo del territorio definito secondo le pianificazioni interforze ha consentito l'immediato intervento della polizia municipale e l'individuazione del responsabile del grave gesto. Le ulteriori misure disposte mirano a fungere anche da deterrente contro ogni forma di illegalità e a garantire un monitoraggio costante dei fenomeni, specialmente nelle ore serali e nei fine settimana.

Il prefetto ha sottolineato che il ricorso alla violenza e l'uso di armi bianche tra adolescenti rappresentino il segnale di un malessere profondo che non può essere affrontato esclusivamente con un approccio repressivo, pur necessario nell'immediatezza dei fatti. La gravità dell'incidente sarà affrontata nel corso della prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato per analizzare e definire le misure di risposta più adeguate, anche mediante l'attivazione di una rete sociale ed educativa territoriale, attraverso una rinnovata sinergia con il mondo della scuola, delle famiglie, del terzo settore e delle diocesi al fine di intercettare precocemente le situazioni di disagio e marginalità che sfociano in dinamiche violent





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