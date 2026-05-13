Una donna truffa una ex collega con l'intelligenza artificiale per ingenti somme di denaro

Una donna di 53 anni residente in Veneto è stata denunciata dai carabinieri di Selva di Val Gardena per una truffa ai danni di una ex collega residente in Alto Adige. L'indagata ha convinta la vittima che la propria figlia incinta fosse in fin di vita e poi morta in una clinica svizzera, richiedendo denaro per sostenere ingenti spese mediche. La truffa è proseguita con la falsa notizia del decesso della giovane e della sopravvivenza della neonata, con ulteriori richieste di fondi per saldare i conti ospedalieri. I sospetti di un familiare della vittima hanno dato il via alle indagini, che hanno portato all'identificazione dell'intestataria del conto corrente su cui erano stati versati 1.550 euro.

Una donna di 53 anni residente in Veneto è stata denunciata dai carabinieri di Selva di Val Gardena per una truffa ai danni di una ex collega residente in Alto Adige .

L'indagata, con l'intelligenza artificiale, ha convinta la vittima che la propria figlia incinta fosse in fin di vita e poi morta in una clinica svizzera, richiedendo denaro per sostenere ingenti spese mediche. La truffa è proseguita con la falsa notizia del decesso della giovane e della sopravvivenza della neonata, con ulteriori richieste di fondi per saldare i conti ospedalieri.

I sospetti di un familiare della vittima hanno dato il via alle indagini, che hanno portato all'identificazione dell'intestataria del conto corrente su cui erano stati versati 1.550 euro





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