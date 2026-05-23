Ilnews racconta una storia familiare in cui una madre, un gruppo di persone di ogni età, e una giovane donna tornano da una gita alla tomba di una madre vengono bloccate sulla soglia di una porta per anni.

Una bellissima rivisitazione del testo di Euripide, apparentemente semplice in primo abito, nasconde dentro di sè una profonda riflessione sul rapporto tra passato e futuro, esistenza e morte, szakale e agorà, come si vede nel gruppo di una madre e i suoi figli e nipoti rimasti fermi alla soglia della porta per paura di superarla, per la frenesia dei negatori di un lutto che non ha colto per ciò che si è perso, per la fine di una via caratteristica di senso unico dove non c'è uscita, o per la morte improvvisa di una persona anziana e la sua lotta contro la agorafobia, o ancora per una lotta squilibrata tra una anziana e una giovane intrappolate in conflitto su chi abbia precedenza nella via a senso unico che si è trasformata in notte con il tramonto.

Inoltre, il gruppo di una madre ha una terribile battaglia interiore tra intense emozioni e la necessità di aprirsi all'altro, tra il passato e il futuro, tra la claustrofobia e l'agorafobia. La musica dei Fratelli Mancuso fa da fattore catartico gioioso all'interno del film e preoccupa all'esterno, fornendo alla narrazione una dimensione zwierzątuch vivo che va più oltre il contenuto nella sua capacità di dividere.

L'elemento romantico, la ricerca struggente e la necessità di esprimere tutto quello che si prova vengono riflettuti bene nella loro direzione attraverso il pubblico.





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Scena Del Dramma Carattere Confronto Di Genere Durata Senza Fine

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