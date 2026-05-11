Una impennata di voli di ricognizione militari statunitensi vicino alle coste di Cuba: inquietanti segnali di minaccia da Trump verso Cuba?

Un'analisi dettagliata della Cnn mostra che dalla data del 4 febbraio, la Marina e l'Aeronautica militare statunitensi hanno effettuato almeno 25 voli di ricognizione utilizzando aerei con equipaggio e droni vicino alle coste di Cuba, con la maggior parte dei voli vicino alle città principali di L'Avana e Santiago de Cuba e alcuni a poca distanza dalla costa. L'intensificarsi della retorica dell'amministrazione Trump, come le minacce pubbliche di Trump contro Cuba, coincide con questo aumento di voli visibili al pubblico. Inoltre, le modalità o intenzioni del governo statunitense dietro questi voli non sono state chieste o chiarite.

Un'impennata di voli di ricognizione militari statunitensi al largo delle coste di Cuba: E' quanto dimostra un'analisi dettagliata della Cnn basata su dati aeronautici pubblicamente disponibili.

Dal 4 febbraio, la Marina e l'Aeronautica militare statunitensi hanno condotto almeno 25 voli di questo tipo utilizzando aerei con equipaggio e droni, la maggior parte dei quali in prossimità delle due città più grandi del paese, L'Avana e Santiago de Cuba, e alcuni a meno di 65 chilometri dalla costa, secondo FlightRadar24. La maggior parte dei voli è stata effettuata da aerei da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon, progettati per la sorveglianza e la ricognizione, mentre alcuni sono stati eseguiti da un RC-135V Rivet Joint, specializzato nella raccolta di informazioni di intelligence sui segnali.

Sono stati utilizzati anche diversi droni da ricognizione ad alta quota MQ-4C Triton. Questi voli sono degni di nota non solo per la loro vicinanza alla costa, che li rende facilmente accessibili per la raccolta di informazioni, ma anche per la repentinità della loro comparsa - prima di febbraio, voli così visibili al pubblico erano estremamente rari in quest'area - e per la loro tempistica.

Le minacce di Trump Dalle dichiarazioni pubbliche di Trump contro Cuba si sono inasprite notevolmente, con il presidente statunitense che ha ricondiviso su Truth Social un commento del collaboratore di Fox News Marc Thiessen, secondo cui Trump avrebbe visitato un'Avana 'libera' prima di lasciare l'incarico. Solo pochi giorni dopo quel post, Trump ha ordinato il blocco petrolifero dell'isola.

Oggi, Trump sta imponendo un regime di sanzioni più severo a Cuba, insistendo sul fatto rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. (Mentre - rileva Cnn - i funzionari cubani hanno respinto l'ipotesi che il loro governo comunista rappresenti un pericolo per gli Stati Uniti. Insistono sulla loro disponibilità al dialogo, pur avendo promesso di intraprendere una prolungata guerriglia contro le forze statunitensi in caso di attacco).

Il Pentagono si è rifiutato di commentare; anche la CNN ha contattato il governo cubano. Pattern simili in cui l'intensificarsi della retorica dell'amministrazione Trump ha coinciso con un aumento dei voli di sorveglianza visibili al pubblico, si sono verificati nel periodo precedente alle operazioni militari statunitensi sia in Venezuela che in Iran.

Nel caso del Venezuela, il 2 settembre Trump ha annunciato il primo attacco statunitense contro una presunta nave di narcotrafficanti nei Caraibi, sostenendo in particolare un collegamento con l'allora presidente venezuelano Nicolás Maduro, che ha accusato di 'omicidi di massa, traffico di droga, tratta di esseri umani a scopo sessuale e atti di violenza e terrorismo'. Voli di sorveglianza, visibili al pubblico, sono iniziati una settimana dopo al largo delle coste del Venezuela e sono continuati, con una pausa tra ottobre e novembre, fino ai giorni precedenti la cattura di Maduro da parte delle forze speciali statunitensi nel suo complesso di Caracas.

Una tendenza simile si è verificata in Iran, dove una ben più ampia schiera di aerei da ricognizione e droni ha sorvegliato apertamente la costa meridionale del Paese in vista degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele. I P-8A Poseidon, l'RC-135V Rivet Joint e l'MQ-4C Triton, avvistati nelle ultime settimane nei pressi di Cuba, sono tra i velivoli impiegati nel conflitto con l'Iran.

Dall'inizio del 2025, decine di questi stessi aerei da ricognizione statunitensi sono stati attivi intorno alla zona di guerra in Ucraina e vicino a punti critici geopolitici nella penisola coreana e lungo il confine occidentale della Russia. I dati aggregati da adsb.exposed mostrano voli in queste e altre regioni operanti con regolarità per molti mesi. L'aumento dei voli osservati al largo delle coste cubane è una novità e si discosta dalle zone in cui questi velivoli sono stati storicamente impiegati





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Militari Statunitensi Vicino Alle Coste Di Cub Alcuni Voli A Meno Di 65 Chilometri Dalla Cost Alcuni Droni Adversarialmente Utilizzati

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