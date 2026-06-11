Una imprenditrice balneare condannata a 18 anni di carcere per aver ucciso un cittadino marocchino

Una donna di 67 anni è stata condannata in primo grado a 18 anni di carcere per aver ucciso un cittadino marocchino senza fissa dimora poco prima di essere derubata della sua borsa mentre saliva in auto. La tragedia si è consumata nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2024.

Una imprenditrice balneare di 67 anni è stata condannata in primo grado a 18 anni di carcere per aver travolto e ucciso un cittadino marocchino senza fissa dimora poco prima di essere derubata della sua borsa mentre saliva in auto.

La tragedia si è consumata nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2024. La donna, resasi conto del fatto, decide di inseguire l'uomo a bordo del suo Suv fino a raggiungerlo, ma il veicolo finisce per colpirlo più volte. Alla fine, Dal Pino scende dall'auto per recuperare la borsa, lasciando l'uomo a terra





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