Una nave cisterna per prodotti petroliferi attraversa lo Stretto di Hormuz

La nave cisterna Hua Lin Wan, gestita dal gruppo marittimo cinese COSCO, è stata avvistata mentre attraversava lo Stretto di Hormuz, nonostante il traffico petrolifero sia ancora limitato a causa della guerra contro l'Iran.

Una nave cisterna per prodotti petroliferi gestita dal gruppo marittimo cinese COSCO era in procinto di attraversare lo Stretto di Hormuz mercoledì, dopo che due navi cisterna per il greggio erano salpate nell'ultimo giorno, anche se il traffico petrolifero nel complesso era ancora limitato, secondo i dati di navigazione.

Prima dell'inizio della guerra contro l'Iran, il 28 febbraio, il traffico marittimo attraverso lo Stretto era in media di 125-140 passaggi giornalieri. La Hua Lin Wan, battente bandiera cinese, che trasportava un carico di prodotti petroliferi, era in procinto di attraversare lo Stretto mercoledì, secondo le analisi satellitari effettuate dagli specialisti di analisi dei dati SynMax. Almeno altre due petroliere COSCO hanno attraversato lo stretto dal 13 maggio, secondo i dati di tracciamento delle navi.

La media dei transiti giornalieri è stata di circa 11 navi, costante dal 28 febbraio, secondo l'analisi del broker navale Clarksons. Due petroliere di greggio, gestite da compagnie con sede in Grecia e a Singapore, hanno attraversato lo stretto martedì, secondo i dati separati di Kpler e LSEG shipping.

Nonostante il numero di navi cisterna che transitano nello Stretto abbia registrato qualche progresso rispetto ai livelli prebellici, i flussi di petrolio e prodotti rimangono a un passo, con l'Iran e gli Stati Uniti che si contendono il controllo. Numerose condizioni dovrebbero essere soddisfatte prima che il traffico prebellico possa riprendere: garanzie di sicurezza, sminamento e un quadro assicurativo rinnovato, tra le altre cose.

Il volume del traffico marittimo attraverso lo stretto, attraverso il quale normalmente transita circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio ed energia, è rimasto ai livelli recenti nell'ultima giornata. Altre nove navi hanno attraversato lo stretto, uscendo e rientrando nel Golfo, secondo le analisi di SynMax e Kpler





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stretto Di Hormuz COSCO Iran Grecia Singapore

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli Stati Uniti e l'Iran discutono piano per aprire lo Stretto di HormuzGli Stati Uniti e l'Iran stanno discutendo un piano per aprire lo Stretto di Hormuz circa 30 giorni dopo che i due paesi avranno raggiunto un accordo per porre fine alle ostilità.

Read more »

Explosioni sono state udite nello Stretto di Hormuz e a Bandar Abbas, IranIranian media hanno riferito che sono state udite esplosioni nello Stretto di Hormuz e nella città portuale di Bandar Abbas, sebbene la causa sia stata sconosciuta.

Read more »

Stati Uniti attaccano l'Iran nello Stretto di Hormuz, mentre negoziati proseguonoGli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran colpendo barche e siti di lancio dei missili nello Stretto di Hormuz mentre i negoziati per la fine della guerra vanno avanti. Il Comando centrale americano (Centcom) ha annunciato l'esecuzione di 'attacchi di autodifesa' e ha colpito siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine.

Read more »

Corea del Sud: missile iraniano probabilmente coinvolto nell'attacco a una nave nello Stretto di HormuzIl Ministero degli Esteri di Seul ha reso noti i risultati dell'indagine sull'attacco alla bulk carrier Namu del 4 maggio, indicando prove tecniche che suggeriscono l'uso di armi prodotte in Iran. Nonostante le否认 di Teheran, la Corea del Sud ha convocato l'ambasciatore iraniano per protestare. L'incidenza solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz.

Read more »