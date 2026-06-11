Una notte di gala alla Galleria del Cembalo per celebrare l'eccellenza del made in Italy e la nuova apertura della boutique

Una serata di gala alla Galleria del Cembalo, tra alta gioielleria, arte e atmosfere che hanno omaggiato l'eccellenza del made in Italy nel mondo. Presenti Flora Canto, Alberto Matano e Nicoletta Romanoff con Federico Scardamaglia. Ludovico Fremont è tornato in tv con 'I Cesaroni', mentre Vittoria Belvedere e altri artisti hanno salutato l'evento. Arrivano Marilina Succo, Elisabetta Pellini e altri ospiti all'opera con la programmazione del Spazio al marchese Giuseppe Ferrajoli. La principessa Lucia Odescalchi e Marzio Perrelli, nuovo chief executive officer America's Cup, hanno concluso la serata. La galleria ha celebrato la nuova apertura della boutique a via del Babuinopercorso immersivo tra installazioni luminose e creazioni che hanno fatto la storia della casata di preziosi. Presenti Korlan Madi, Francesca Busi, Chiara Baratello, Erika Boldrin, Tamu McPherson, Paola Cossentino, Greta Pennacchini e Chiara Bontempi, indossando preziosità che ne hanno esaltata la beltà.

Una notte di gala alla Galleria del Cembalo, tra alta gioielleria , arte e atmosfere che hanno omaggiato l'eccellenza del made in Italy nel mondo. Presenti Flora Canto, Alberto Matano e Nicoletta Romanoff con Federico Scardamaglia.

Ludovico Fremont è tornato in tv con 'I Cesaroni', mentre Vittoria Belvedere e altri artisti hanno salutato l'evento. Arrivano Marilina Succo, Elisabetta Pellini e altri ospiti all'opera con la programmazione del Spazio al marchese Giuseppe Ferrajoli. La principessa Lucia Odescalchi e Marzio Perrelli, nuovo chief executive officer America's Cup, hanno concluso la serata.

La galleria ha celebrato la nuova apertura della boutique a via del Babuinopercorso immersivo tra installazioni luminose e creazioni che hanno fatto la storia della casata di preziosi. Presenti Korlan Madi, Francesca Busi, Chiara Baratello, Erika Boldrin, Tamu McPherson, Paola Cossentino, Greta Pennacchini e Chiara Bontempi, indossando preziosità che ne hanno esaltato la beltà





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