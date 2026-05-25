Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un attacco missilistico e con un drone nella Russia

La conferma di queste avventure emergono dalle segnalazioni Telegram, che parlano di attacchi missilistici e con droni nella Russia.

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite mentre il sistema infrastrutturaleenergetico è stato distrutto da un attacco missilistico e con un drone nella regione russa di Belgorod , confinante con l' Ucraina , ha riferito lunedì sulle margine della rete Telegram.

Secondo i civili, le vittime sono state il risultato del bombardamento di droni e missili, mentre i missili hanno interrotto le forniture di energia elettrica e acqua in città. Un attacco simile si è verificato in campagna, a causa del quale è morto un militare russo





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