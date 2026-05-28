Una proposta per aumentare il prezzo delle sigarette: 5 euro in più a pacchetto per ridurre il numero di fumatori in Italia

In Italia è stata proposta una legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il prezzo di un pacchetto di sigarette, con l'obiettivo di ridurre i consumi del 40% e i fumatori del 37%. La misura si basa su evidenze scientifiche internazionali che mostrano l'efficacia della tassazione nel contrastare il tabagismo, nonostante i rischi di contrabbando evidenziati dai tabaccai.

Il fumo rappresenta una delle principali sfide per la sanità pubblica in Italia, con circa 80mila morti all'anno, di cui quasi 40mila per tumore al polmone, causato dal fumo nel 90% dei casi.

Il costo per il trattamento dei tumori polmonari è stimato in circa 15 miliardi di euro annui, un peso notevole per il sistema sanitario nazionale. Per contrastare questo fenomeno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda interventi di tassazione come misura efficace. In Italia è stata proposta una legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il prezzo di un pacchetto di sigarette, sostenuta da Fondazione Umberto Veronesi, Associazione Italiana di Oncologia Medica e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

La proposta ha raggiunto le 50mila firme necessarie per essere discussa in Parlamento. Secondo la ricerca realizzata dal Cergas in collaborazione con Fondazione Veronesi, un aumento del 100% del prezzo determinerebbe una diminuzione dei consumi del 40%. I promotori stimano che questa misura potrebbe portare a una riduzione dei fumatori in Italia del 37%.

A livello globale, si contano circa 1,3 miliardi di fumatori e il tabagismo provoca ogni anno circa otto milioni di morti, rendendolo la principale causa di decessi evitabili nel mondo. Nell'Unione Europea il consumo di tabacco causa quasi 700mila decessi all'anno. L'Italia si posiziona sotto la media europea per il prezzo finale delle sigarette: un pacchetto costa mediamente 5,26 euro contro 5,98 euro.

Paesi come Finlandia, Francia e Irlanda hanno prezzi molto più alti, rispettivamente 9,97 euro, 10,95 euro e 15,25 euro. La letteratura scientifica conferma che l'aumento della tassazione riduce la domanda e il consumo pro capite. In Messico, tra il 2002 e il 2015, il consumo di tabacco è diminuito del 30% dopo l'introduzione di specifiche accise. In Europa, un aumento del 10% del prezzo delle sigarette determina mediamente una riduzione dei consumi tra il 5% e il 7%.

In Grecia, dopo un incremento del prezzo di un pacchetto pari all'83,7%, il consumo pro capite si è ridotto del 16% nell'anno successivo. Il caso francese è particolarmente significativo: il prezzo di un pacchetto è passato da 7 euro nel 2017 a 12,5 euro nel 2024, con una previsione di ulteriore aumento fino a 13 euro nel 2027.

La prevalenza dei fumatori è scesa, con un calo marcato tra i diciassettenni, passando dal 25% al 15%, una riduzione vicina al 40%. Anche l'Irlanda conferma questa tendenza: il costo di un pacchetto, già elevato nel 2019 (13 euro), ha raggiunto i 17 euro nel 2025 e la prevalenza dei fumatori è diminuita dal 23% al 18%.

Tuttavia, l'aumento delle tasse non è esente da critiche. L'Associazione dei tabaccai sottolinea che in Francia il contrabbando è aumentato, con un incremento del 24,5% nel volume di sigarette sequestrate nel 2025 e un totale di 547,94 tonnellate di tabacco intercettato. L'Europol, nel rapporto 2025 sulla criminalità organizzata, indica che accise e imposte elevate e in crescita sono tra i principali fattori che alimentano il commercio illecito di tabacco.

Nonostante ciò, la letteratura scientifica conferma che la tassazione è una delle misure più efficaci per ridurre il consumo di tabacco, come dimostrato da numerosi studi internazionali. In Francia, il Centro francese di monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze ha riportato che il fumo sta raggiungendo livelli sempre più bassi, con meno di un adulto su cinque che fuma quotidianamente nel 2024, la prevalenza più bassa dal 2000.

La proposta italiana, se approvata, potrebbe portare benefici significativi per la salute pubblica, riducendo il numero di fumatori e i costi sanitari associati, pur richiedendo un attento monitoraggio del contrabbando





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