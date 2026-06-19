Una scuola elementare di Tokyo è stata evacuata in seguito a un incendio

Una scuola elementare di Tokyo è stata evacuata venerdì dopo che è scoppiato un incendio nell'aula di musica al quarto piano, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Diversi alunni hanno riportato lesioni dovute all'inalazione di fumo, secondo quanto riferito dall'emittente pubblica NHK.

Una scuola elementare di Tokyo è stata evacuata in seguito allo scoppio di un incendio, secondo quanto riportato dai media. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. La scuola elementare di Tokyo è stata evacuata venerdì dopo che è scoppiato un incendio nell'aula di musica al quarto piano, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Diversi alunni hanno riportato lesioni dovute all'inalazione di fumo, secondo quanto riferito dall'emittente pubblica NHK. Al momento dello scoppio dell'incendio, nella scuola elementare Takinogawa Daisan erano presenti circa 300 alunni e membri del personale, ha precisato la NHK.

L'incendio è stato spento rapidamente dai pompieri, ma la causa del disastro è ancora sconosciuta. L'evacuazione della scuola è stata un'operazione complessa, con i bambini e i membri del personale che sono stati trasferiti in un luogo sicuro. La scuola è stata chiusa fino a nuovo avviso, e gli studenti sono stati spediti a casa con i loro genitori. La polizia e i pompieri stanno indagando sulla causa dell'incendio e stanno cercando di determinare se ci siano state altre vittime.

La comunità locale è in preoccupazione per la sicurezza degli studenti e del personale, e sono stati organizzati servizi di supporto per coloro che sono stati colpiti dall'incendio





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