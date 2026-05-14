Una sfida tra l'obiettivo della Champions League e la salvezza: Parma vs Como

Una sfida tra due squadre con obiettivi molto diversi: la salvezza per il Parma e la qualificazione alla prossima Champions League per il Como. La sfida si disputerà nel 37° turno di campionato.

Pubblicità Reduce da tre risultati utili consecutivi che gli hanno consentito di rilanciarsi nella corsa che conduce da una qualificazione alla prossima Champions League , ilUna sfida, quella valida per il 37° turno di campionato, che vedrà opposte squadre con obiettivi molto diversi.

Se infatti i lariani andranno a caccia dei punti che possano consentire loro di avvicinarsi al quarto posto, i ducali, che nell'ultima uscita sono stati incredibilmente battuti dalla Roma in pieno recupero (goal decisivo di Malen su rigore al 101'), sono già certi da tempo della salvezza e dunque non hanno potenzialmente più nulla da chiedere al torneo. Fabregas schiera come di consueto la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale Diego Carlos e Kempf dovrebbero andare a comporre la coppia centrale di difesa.

Smolcic in vantaggio su Van Der Brempt per una maglia a destra, mentre Da Cunha e Sergi Roberto si contenderanno un posto in mediana. A guidare l'attacco sarà Douvikas. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All.

Fabregas. Oltre ai vari infortunati, Cuesta non potrà contare nemmeno sullo squalificato Britschgi. Uno tra Valenti e Ndiaye andrà a completare il terzetto di difesa con Troilo e Circati, mentre in mediana Nicolussi-Caviglia è in vantaggio nel ballottaggio con Sorensen. In attacco, al fianco di Pellegrino, ci sarà uno tra Elphege e Strefezza





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