Una volta appassionato di calcio, il protagonista si è del tutto perso la notizia della finale di Europa League. Anche i non troppi spettatori devono aver vissuto la stessa narcosi, ma se c'è una morale della favola della Macondo League, è questa: per forza tutte le squadre si affannano per assicurarsi un posto in Champions, è l'unica competizione che valga danari, che porti pubblico e prestigio.

Una volta appassionato di calcio, mi ero del tutto perso la notizia della finale di Europa League . Anche i non troppi spettatori devono aver vissuto la stessa narcosi.

Tuttavia, se c'è una morale della favola della Macondo League, è questa: per forza tutte le squadre si affannano per assicurarsi un posto in Champions, è l'unica competizione che valga danari, che porti pubblico e prestigio. Tranne ovviamente il patriarca Aureliano Emery: è la quinta volta che la vince, e ancora non s'è addormentato





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