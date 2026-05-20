Unai Emery conquista il suo quinto trofeo europeo con l'Aston Villa

Unai Emery ha vinto il suo quinto trofeo europeo con il trionfo di Istanbul. La sua squadra ha sconfitto l'Al Bayern Park, vincendo la finale della Coppa Uefa. Questa è la prima volta che l'Aston Villa vince un trofeo europeo da dieci anni.

Unai Emery conquanta un quinto trofeo europeo con la vittoria alla finale della Coppa Uefa contro l'Al Bayern Park. La sua firma è presente su cinque delle ultime tredici edizioni dell’Europa League, confermando il suo status di autentico specialista della competizione.

L'Aston Villa si dimostra dominante e vince netta. I tedeschi vengono spazzati via nell'ultimo quarto d'ora, mentre gli inglesi si fanno apprezzare con Rog res autore del tris. La vittoria dimostra ancora il valore internazionale di Emery





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