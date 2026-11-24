L'UNAIDS avverte che le infezioni HIV saliranno dal 2027 a causa dei tagli ai fondi. Winnie Byanyima spiega il rischio di vanificare i progressi globali contro l'AIDS.

Winnie Byanyima, direttrice esecutiva dell' UNAIDS, ha lanciato un allarme critico il 24 novembre a Ginevra, segnalando che i nuovi casi di infezione da HIV potrebbero registrare un incremento a partire dal 2027. Questa proiezione arriva in un momento storico in cui l'umanità era vicina a sradicare la malattia, raggiungendo livelli minimi senza precedenti nelle statistiche globali.

Segnali di inversione nei dati epidemiologici

L'agenzia delle Nazioni Unite per l'AIDS ha pubblicato dati confermati che mostrano come le nuove infezioni abbiano toccato un record minimo di 1,2 milioni lo scorso anno. Questo numero rappresenta un calo drammatico rispetto al picco storico di 3,5 milioni di persone registrato nel 1994, dimostrando il successo precedente degli interventi sanitari internazionali.

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Tuttavia, la direttrice Byanyima ha chiarito che i dati attuali non riflettono ancora l'impatto pieno dei tagli finanziari, prevedendo che le cifre del 2027 inizieranno a mostrare un'inversione di tendenza. Gli esperti osservano già segnali precursori di questo peggioramento, in particolare alcune regioni del Sudamerica stanno riportando un aumento nei numeri delle nuove infezioni.

Impatto dei tagli finanziari e politici sui programmi

I motivi principali di questa preoccupante proiezione risiedono nei profondi tagli ai finanziamenti internazionali e nella crescita di campagne anti-diritti. Byanyima, originaria dell'Uganda, ha spiegato che molti paesi stanno faticando a colmare il vuoto lasciato dai fondi esterni con le proprie risorse nazionali.

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Questa carenza economica sta già causando conseguenze operative tangibili, tra cui la chiusura di centri di prevenzione e una significativa riduzione del personale sanitario dedicato. La riduzione di quasi un quinto dei finanziamenti internazionali avvenuta lo scorso anno ha messo a dura prova la sostenibilità di questi servizi essenziali sul campo.

La crisi interna all'organizzazione delle Nazioni Unite

La struttura operativa dell'UNAIDS è stata ulteriormente indebolita dalla crescente pressione sulle Nazioni Unite per procedere a una riorganizzazione strutturale. L'agenzia, fondata trenta anni fa, ha già licenziato la metà del proprio personale e ha sospeso le attività operative in circa trenta paesi diversi.

Nonostante queste riduzioni drastiche, il consiglio di amministrazione dell'organizzazione ha respinto un piano precedente che avrebbe portato allo scioglimento completo dell'istituto. Byanyima ha precisato che ci si aspetta ora uno spostamento più graduale verso una struttura di dimensioni ridotte, garantendo però che i compiti core dell'organizzazione continueranno a essere svolti.

Minacce ai diritti e futuro della battaglia sanitaria

Oltre alle difficoltà economiche, la direttrice ha identificato un forte malumore politico globale contro l'accesso delle donne alla salute sessuale e riproduttiva, nonché contro i diritti LGBTQ. Questi fattori sono classificati dall'UNAIDS come una grave minaccia diretta ai progressi sanitari ottenuti finora.

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Byanyima, che lascerà il suo incarico a dicembre per dedicarsi ad attivismo su temi come la disuguaglianza globale, ha sottolineato che l'arretramento dei diritti umani sta minacciando di vanificare gli sforzi di decenni. La comunità sanitaria internazionale rimane vigile di fronte a questi sviluppi, mentre si preparano le strategie per i prossimi anni.