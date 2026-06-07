Under 21 e Under 17, una giornata trionfale per il calcio italiano

L'Italia Under 21 di Bollini supera la Grecia in amichevole mentre l'Under 17 si laurea campione d'Europa. I commenti del tecnico e dei giovani talenti, tra cui Chiarodia, segnano una domenica di grande soddisfazione per il calcio azzurro.

Dopo il successo col Lussemburgo , l' Italia Under 21 porta a casa un altro successo nella seconda amichevole contro la Grecia . A Creta la partita finisce 0-1 con il gol decisivo di Pio Esposito dopo 18 minuti di gioco.

Una vittoria che arriva poche ore dopo il trionfo dell'Italia Under 17 all'Europeo di categoria, dove ha battuto il Belgio in finale. Soddisfatto il ct Bollini che al termine del match ha così parlato: 'I giovani non devono essere un problema ma una risorsa. Se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede.

Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come avessero vinto un trofeo, quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere'. Portare il suo gruppo dell'Under 21 sembrava un azzardo a molti: alla fine il campo ha detto che ha avuto ragione lui.

'A me interessa fare bene il mio lavoro, ma nel mondo del calcio ci sono persone che ti danno delle etichette. Do una risposta sul campo su questi ragazzi: non sono uno scappato di casa, la strada è lunga e tortuosa'. La gioia si riflette anche nelle parole dei protagonisti. Tra questi, il difensore Chiarodia, che ha affermato: 'Sogno di giocare in Serie A un giorno.

Qua grande gruppo'. Il successo delle nazionali giovanili arriva in un weekend ricco di altre notizie di calcio italiano. La solita telenovela turca vede Hakan Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce, ma l'Inter alza ancora il muro e il direttore sportivo Ausilio smentisce qualsiasi accordo, parlando di 'solita telenovela turca' e ribadendo la volontà di trattenere il giocatore.

Sul fronte mercato, la Juventus è vicina a sorloth, mentre l'Inter sistema il reparto difensivo con l'arrivo di Solet e resta vigile su Jones. Il Milan è nel caos con due possibili allenatori, Glasner o Rangnick, mentre il Napoli vede De Laurentiis respingere un'offerta per un proprio giocatore. Intanto il Como valuta l'idea Vlahovic. Nel campionato cadetto, l'Ascoli conquista la promozione in Serie B vincendo i playoff contro l'Union Brescia.

A decidere le sorti della finale sono state le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. Il presidente Passeri ha dichiarato: 'Questa vittoria è un punto di partenza, non di arrivo'. La gioia dell'Ascoli si contrapppone al dolore dell'Union Brescia, le cui parole del tecnico Corini sono amare: 'Fa male perdere così, ma abbiamo fatto un percorso straordinario'. Il successo della squadra marchigiana completa il quadro delle neopromosse che, come nota Galante, non abbandonano il progetto ma raddoppiano gli sforzi.

Tornando alla nazionale Under 21, il ct Bollini ha anche aggiunto: 'Stasera li ho visti gioire come avessero vinto un trofeo'. Questo spirito di gruppo sembra essere la chiave del successo, tanto che il centrocampista Soncin, riferendosi alla gara della femminile, ha detto: 'Nella ripresa siamo state più veloci. Brave Bergamaschi e Bonansea'. Anche Gama ha commentato positivamente la prestazione delle italiane all'estero, vista come prova della crescita del livello calcistico nazionale.

Questa domenica di calcio si chiude quindi con un bilancio positivo per l'Italia, tra successi giovanili, conferme di club e un mercato che resta comunque vivace





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