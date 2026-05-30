Undicenne tenta di accoltellare il prof: sul casco l'inno alle stragi, su Tiktok lo fomentavano

Un undicenne ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito lo Capo. Il ragazzo indossava una maglia con la scritta 'Me ne frego' e un casco integrale con scritte riferite alle stragi negli Stati Uniti. Gli inquirenti ritengono che il gesto sia stato motivato dalla rabbia per un brutto voto preso a un'interrogazione.

Un undicenne ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito lo Capo. Il ragazzo indossava una maglia con la scritta 'Me ne frego' e un casco integrale con scritte riferite alle stragi negli Stati Uniti.

Aveva pubblicato foto del suo abbigliamento su TikTok, accompagnate da messaggi come 'Don't blame me for what I will do in 4 hrs'. Sull'elmetto erano presenti le scritte 'Isla Vista' e 'Elliot', riferite a due stragi negli Stati Uniti. Il ragazzo è stato fermato grazie alla prontezza del professore. Gli inquirenti ritengono che il gesto sia stato motivato dalla rabbia per un brutto voto preso a un'interrogazione.

La Procura dei minorenni di Palermo ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dell'aggressione e capire se ci sia stata premeditazione. La comunità locale è molto scossa e la Cisl ha chiesto un'alleanza tra istituzioni e famiglie per prevenire la violenza





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