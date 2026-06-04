Undicesima stagione confermata per il programma: novità nel cast e stop alla diretta

Il popolare programma di Rai 1 tornerà il 7 settembre 2026 con l'undicesima stagione. Dopo la chiusura della decima stagione, il cast è già tornato al lavoro per sfruttare l'estate. Tuttavia, ci saranno cambiamenti significativi, tra cui la fine delle trasmissioni in diretta, una decisione che ha generato malcontento tra i telespettatori. Anticipazioni rivelano tensioni tra Raffaele e Ornella e un attacco di panico per Cristina. Novità anche nel panorama televisivo con il ritorno di 'Canzonissima' e 'Step' e l'assenza di Barbara D'Urso.

Il 22 maggio scorso si è conclusa la decima stagione del programma e già dal lunedì 25 maggio il cast è tornato al lavoro negli studi Videa di Roma.

L'obiettivo è sfruttare la pausa estiva per preparare le nuove puntate. L'undicesima stagione è già confermata, ma ci saranno importanti novità nel cast. La messa in onda è prevista per lunedì 7 settembre 2026, in linea con gli anni precedenti, quando la programmazione riprendeva all'inizio di settembre. L'orario dovrebbe rimanere le 16:10, fascia oraria in cui il pubblico di Rai 1 si è abituato a seguire le storie del grande magazzino milanese.

Tra le novità, la cessazione delle trasmissioni in diretta, una scelta che ha suscitato la delusione di molti telespettatori che l'hanno definita poco professionale. Intanto, per il periodo dal 1° al 5 giugno sono stati diffusi alcuni anticipazioni: ci sarà una crisi tra i personaggi di Raffaele e Ornella, mentre Cristina avrà un attacco di panico.

Parallelamente, si parla anche di altri programmi: a Sanremo, De Martino è già al lavoro per il ritorno di 'Canzonissima' e 'Step', mentre non ci sarà spazio per Barbara D'Urso. Si discute inoltre della possibile edizione estiva de 'La Ruota', con alcune indiscrezioni su cosa potrebbe essere proposto al pubblico





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