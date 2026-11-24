Il Parlamento ungherese ha approvato una tassa patrimoniale sull'1% e 1,5% per i miliardari e un'inchiesta sui politici. Il premier Magyar promuove la giustizia fiscale.

Il Parlamento ungherese ha dato il via libera all'introduzione di una tassa patrimoniale destinata specificamente ai miliardari del Paese. Questa misura legislativa storica prevede un'aliquota dell'1% sui patrimoni individuali che superano la soglia di 1 miliardo di fiorini ungheresi, che corrispondono a circa 2,7 milioni di euro. Per i patrimoni ancora più elevati, superiori ai 100 miliardi di fiorini, l'aliquota sale al 1,5%. Il testo è stato approvato con 134 voti favorevoli, 49 contrari e 7 astenuti. Il governo stima che questa nuova imposizione possa generare un gettito annuo di 200 miliardi di fiorini. Saranno considerati ai fini del calcolo del patrimonio sia gli immobili che le quote di proprietà nelle imprese, incluse le proprietà detenute all'estero.

Novità fiscali e dettagli della nuova legge

Si tratta della prima volta in cui viene introdotta un'imposta di questo tipo nel sistema fiscale ungherese. La norma mira a colpire direttamente i patrimoni più elevati, includendo beni immobiliari e partecipazioni societarie. Il premier Peter Magyar ha sottolineato l'importanza di questa riforma per riequilibrare il carico tributario. La nuova legge rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, poiché ora anche i beni all'estero sono soggetti alla valutazione patrimoniale nazionale. Questo dettaglio tecnico è cruciale per garantire l'efficacia della misura e prevenire l'elusione attraverso la detenzione di asset oltre confine.

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Posizioni del governo e obiettivi di Magyar

Nella sua recente campagna elettorale, Peter Magyar aveva promesso esplicitamente di far pagare i ricchi cittadini. L'obiettivo dichiarato era quello di alleggerire contemporaneamente l'imposta sui redditi personali per le fasce più povere della popolazione. Il premier ha dichiarato che da oggi finisce il mondo dei politici del Fidesz che si dichiarano nullatenenti. Ha aggiunto che questi politici nuotavano visibilmente nell'oro, nascondendo la vera entità delle loro ricchezze. Questa retorica mira a consolidare il consenso del governo tra i cittadini che percepiscono ingiustizie nel sistema fiscale precedente. La misura è vista come un atto di giustizia fiscale per compensare i tagli alle tasse per i redditi bassi.

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Indagine sugli arricchimenti politici recenti

Oltre alla tassa patrimoniale, il Parlamento ha approvato un'altra legge tramite la maggioranza governativa. Questo provvedimento autorizza l'ufficio delle imposte a condurre inchieste sull'arricchimento dei politici negli ultimi venti anni. L'obiettivo è verificare se i politici abbiano accumuolato ricchezza in modo illegale o non dichiarato. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla corruzione e di trasparenza nella vita pubblica. Il governo intende utilizzare questi strumenti per garantire che tutti i cittadini, inclusi i membri del governo, rispettino le stesse regole fiscali. L'inchiesta potrebbe rivelare informazioni significative sul patrimonio reale di numerosi esponenti politici.

Conseguenze pratiche e prossimi passi

Le conseguenze pratiche di queste decisioni saranno immediate per i milionari e i miliardari ungheresi. Dovranno dichiarare accuratamente tutti i loro beni, sia nazionali che internazionali, per calcolare l'imposta dovuta. Il gettito stimato di 200 miliardi di fiorini all'anno potrebbe essere reinvestito in servizi sociali o tagli fiscali per i meno abbienti. Il governo ha già delineato i tempi per l'implementazione della nuova tassa e delle indagini fiscali. I dettagli operativi saranno chiariti nei prossimi mesi mentre l'ufficio delle imposte inizierà le verifiche patrimoniali. Questa fase preliminare è essenziale per assicurare che la nuova tassa venga applicata in modo uniforme ed equo. Il risultato finale sarà un sistema fiscale più equo e trasparente per tutti i cittadini ungheresi.