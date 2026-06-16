Ungheria, approvata modifica costituzionale: limiti di 8 anni al mandato del premier

Il Parlamento ungherese ha votato una riforma che fissa a otto anni il mandato massimo del primo ministro, misura simbolo del programma di Peter Magyar e ostacolo al ritorno di Viktor Orban. La modifica, passata grazie alla maggioranza dei due terzi, prevede anche la rimozione di un riferimento alla protezione della cultura cristiana, aprendo alla chiusura dell'Ufficio per la sovranità.

Il Parlamento ungherese ha approvato una modifica costituzionale che limita a otto anni, consecutivi o meno, il mandato del primo ministro. Questa misura impedisce di fatto a Viktor Orban , che ha guidato il governo per sedici anni, di tornare immediatamente alla guida del paese.

La riforma è stata promossa dal premier Peter Magyar, leader del partito Tisza, che detiene una maggioranza qualificata dei due terzi. L'emendamento è passato con 135 voti favorevoli, 50 contrari e sei astensioni. Magyar ha giustificato la misura sostenendo che un potere illimitato perde il senso della moderazione e che, dopo un certo periodo, non vi è più distinzione tra gli interessi dello Stato, del partito e del leader.

Per questo, è necessario imporre un limite alla permanenza al potere, nella logica di un programma che mira a ristabilire lo stato di diritto e a riequilibrare le istituzioni dopo l'era Orban. Il partito Fidesz di Orban, ora all'opposizione, ha votato contro, affermando che la riforma limita la volontà popolare. Orban stesso ha commentato con ironia l'approvazione, ricordando che se ci sarà bisogno di lui, sarà presente.

La norma non preclude però un ritorno futuro, poiché una nuova maggioranza qualificata potrebbe nuovamente modificare la Costituzione. Il Parlamento ha anche eliminato dalla carta fondamentale il riferimento a un organismo per la protezione dell'identità nazionale e della cultura cristiana, aprendo la strada allo scioglimento dell'Ufficio per la protezione della sovranità, istituito da Orban nel 2024 e accusato dall'opposizione di colpire media indipendenti e ONG critiche. La decisione finale sull'abolizione dell'agenzia è attesa entro fine mese.

Il dibattito si inserisce in una più ampia riflessione sui Checks and balances, sul ruolo dell'antifascismo nella carta costituzionale e sulla definizione stessa di democrazia parlamentare, temi che hanno riacceso il confronto politico nel paese





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