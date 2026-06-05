Ungheria: governo Magyar presenta legge anticorruzione per sbloccare fondi UE

Il nuovo governo ungherese guidato da Peter Magyar annuncia l'imminente presentazione di una legge anticorruzione completa per adempiere ai criteri dello Stato di diritto e sbloccare oltre 16 miliardi di euro di finanziamenti europei sospesi, con piani dettagliati per l'utilizzo dei fondi in trasporti, energia rinnovabile e istruzione.

Il governo ungherese, guidato dal primo ministro Peter Magyar , ha annunciato che presenterà al parlamento la prossima settimana una serie di normative anticorruzione necessarie per sbloccare miliardi di euro di finanziamenti sospesi dell' Unione Europea .

L'annuncio è stato fatto dal ministro dei Trasporti e degli Investimenti, David Vitezy. Questo passo arriva dopo che Magyar, che ha spodestato il longevo leader nazionalista Viktor Orban nelle elezioni di aprile, ha ottenuto lo scorso mese lo sblocco di 16,4 miliardi di euro in base alle promesse di eliminare le riforme considerate dannose per la democrazia dall'UE.

La nuova amministrazione sta attuando una netta svolta pro-europea che ha già rafforzato il fiorino ungherese e il mercato obbligazionario, sostenuta anche dall'impegno di Magyar a preparare il paese per l'adozione dell'euro entro la fine del decennio. Il pacchetto legislativo, descritto da Vitezy come un disegno di legge completo, mira a potenziare l'Autorità per l'Integrità, l'organismo di vigilanza anticorruzione del paese, e ad aumentare la trasparenza nelle dichiarazioni patrimoniali dei funzionari pubblici.

Le omissioni in tali dichiarazioni saranno punibili con fino a due anni di reclusione. Queste misure rispondono ai criteri dello Stato di diritto richiesti dall'UE per il rilascio dei fondi. In particolare, la legge consentirà all'Ungheria di accedere a circa 10 miliardi di euro dal Fondo di ripresa per la pandemia dell'UE, da destinare a progetti nei settori dei trasporti e delle energie rinnovabili, nonché al sostegno alle piccole imprese e alla costruzione di alloggi in affitto.

Per accelerare l'utilizzo di questi soldi prima della scadenza di fine agosto, il governo inietterà circa 3,5 miliardi di euro nella banca per lo sviluppo statale MFB per cofinanziare questi progetti. Oltre ai fondi per la ripresa, il piano riguarda anche altri consistenti stanziamenti sospesi. Vitezy ha spiegato che saranno utilizzati 4,2 miliardi di euro di fondi di coesione per investimenti in ferrovie e infrastrutture di trasporto.

Inoltre, i 2,2 miliardi di euro bloccati a causa del deterioramento delle libertà accademiche saranno destinati all'istruzione superiore. Infine, sarà possibile recuperare 2,6 miliardi di euro di investimenti precedentemente finanziati con risorse nazionali, compensandoli con fondi UE, il che darà al governo maggiore margine di manovra nel bilancio dopo l'aumento del deficit causato dal forte спрос pre-elettorale sotto Orban.

Questa serie di riforme e l'utilizzo mirato dei fondi segnano una fase cruciale per il riallineamento dell'Ungheria con l'Unione Europea e per il rilancio economico del paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungheria Peter Magyar Unione Europea Fondi UE Legge Anticorruzione David Vitezy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aprilia al GP d'Ungheria punta alle conferme dopo il weekend di successo al MugelloNon sarà solo una trasferta quella di Aprilia Racing al Gran Premio d'Ungheria, ma un test significativo per misurare la solidità delle ambizioni mondiali emerse nelle ultime settimane. (ANSA)

Read more »

L'Ungheria e l'Ucraina raggiungono un accordo sui diritti della minoranza unghereseIl primo ministro ungherese Peter Magyar ha detto che l'Ungheria e l'Ucraina hanno raggiunto un accordo sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina, che potrebbe aprire la strada all'approvazione dell'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea.

Read more »

Ungheria e Ucraina raggiungono un accordo sui diritti della minoranza unghereseIl Primo Ministro ungherese Peter Magyar ha annunciato un accordo con l'Ucraina sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina, che potrebbe consentire l'approvazione del primo cluster nei colloqui di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.

Read more »

La prima grana per Péter Magyar e l'arrivo dell'estateLa newsletter del Post racconta e spiega l'Europa, con una prima grana per Péter Magyar e le elezioni in Armenia.

Read more »