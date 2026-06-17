Ungheria indaga sul sequestro di un trasporto di contanti ucraino avvenuto sotto il governo Orban

Il nuovo governo ungherese ha avviato un'indagine interna sulle autorità fiscali, antiterrorismo e altre agenzie per il sequestro, avvenuto a marzo, di un normale trasporto di contanti e oro di una banca ucraina. L'episodio, che ha visto sette ucraini trattenuti con l'accusa di riciclaggio, è considerato politicamente motivato data la tensione tra l'ex premier Orban, alleato della Russia, e Kyiv. Il primo ministro Magyar chiede chiarimenti alla magistratura.

Il governo ungherese guidato da Peter Magyar ha deciso di aprire un'indagine interna che coinvolge l'autorità fiscale, le forze antiterrorismo e altre agenzie statali riguardanti il sequestro di un trasporto regolare di contanti e oro effettuato da una banca ucraina.

L'episodio risale a marzo, quando sette cittadini ucraini a bordo di due veicoli blindati sono stati fermati e brevemente detenuti con l'accusa di riciclaggio di denaro. Il trasporto, organizzato dalla banca statale ucraina Oschadbank, era un'operazione di routine che l'istituto svolgeva settimanalmente fin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina per garantirne la sicurezza finanziaria.

L'intervento delle autorità ungheresi è avvenuto in un periodo di forti tensioni diplomatiche tra Budapest e Kyiv, sotto il governo del primo ministro Viktor Orban, noto per la sua vicinanza politica alla Russia e per una linea fortemente critica nei confronti del sostegno europeo all'Ucraina. Orban, da poco estromesso dalla guida del paese dopo la sconfitta elettorale di aprile, aveva infatti boicottato le nuove sanzioni dell'UE contro Mosca e si era opposto a un prestito internazionale per Kyiv.

Il nuovo esecutivo, che ha riportato a casa il denaro e l'oro sequestrati solo pochi giorni prima dell'insediamento di Magyar, ora intende fare chiarezza su come e perché un'operazione bancaria consolidata sia stata trattata come un possibile reato. Il primo ministro ha usato Facebook per esigere che il procuratore generale affronti la questione senza ritardi, suggerendo che l'azione delle agenzie sotto il precedente governo possa essere stata influenzata da considerazioni politiche piuttosto che da genuine preoccupazioni di legalità.

La vicenda solleva interrogativi sull'abuso di potere e sulla strumentalizzazione delle istituzioni inquirenti in un contesto di conflitto internazionale, e rischia di riaprire le divisioni tra Ungheria e Ucraina in un momento delicato per entrambi i paesi





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