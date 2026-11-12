Ungheria: Magyar riforma diritti donne e revoca norme abortive

Il premier ungherese Peter Magyar annuncia un pacchetto di riforme sui diritti delle donne, includendo l'accesso alla contraccezione d'emergenza e la ratifica della Convenzione di Istanbul.

Il governo ungherese ha annunciato giovedì 12 novembre 2026 una significativa inversione di rotta nelle politiche sociali, introducendo un vasto pacchetto di riforme dedicate ai diritti delle donne. Il primo ministro Peter Magyar, che ha concluso la lunga era di Viktor Orban dopo la vittoria elettorale di aprile, ha dettagliato le nuove misure a Budapest, definendole un passo essenziale per garantire sicurezza e dignità alle cittadine. Questa decisione segna una netto allontanamento dalla legislazione precedente, ripristinando diritti che erano stati progressivamente limitati negli anni passati.

Rottura con l'eredità di Viktor Orban e nuove tutele

Le riforme proposte da Peter Magyar rappresentano una netta cesura rispetto alle politiche sanitarie e sociali implementate dall'ex premier Viktor Orban. Magyar ha dichiarato esplicitamente che il suo esecutivo sta proponendo un insieme completo di interventi volti a contrastare ogni forma di violenza contro le donne. Questa dichiarazione, resa pubblica tramite un video pubblicato sulla piattaforma Facebook, sottolinea l'obiettivo primario del nuovo governo di riadattare lo stato ungherese agli standard internazionali dei diritti umani e di proteggere la libertà fisica e morale delle donne.

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Ratifica della Convenzione di Istanbul e codice penale

Un pilastro fondamentale di questo pacchetto normativo è la ratifica della Convenzione di Istanbul, un trattato del 2014 siglato per prevenire la violenza domestica e contro le donne. Il primo ministro Magyar ha definito la ratificazione un "debito da saldare da tempo" da parte dello Stato ungherese, evidenziando come la firma di questo accordo internazionale fosse attesa da anni. Il trattato impone ai paesi firmatari di criminalizzare lo stupro basato sull'assenza di consenso, una norma che il governo di Budapest intende ora applicare rigorosamente.

Per attuare questi principi, il governo ha pianificato emendamenti al codice penale al fine di rafforzare le protezioni legali per le vittime. Tra le novità introdotte vi sono regole più severe per il rilascio di ordini restrittivi contro gli aggressori e la classificazione dell'uso improprio di immagini intime come reato penale. Magyar ha chiarito che il nuovo orientamento giuridico stabilisce inequivocabilmente che gli atti sessuali possono verificarsi solo con il consenso volontario e consapevole di entrambe le parti coinvolte.

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Recesso dalla regola controversa dell'aborto e contraccezione

Nell'ambito sanitario, il governo ha annunciato la modifica di una normativa del 2022, approvata sotto l'amministrazione Orban, che imponeva alle donne incinte che richiedevano un aborto di fornire una prova diagnostica di un segno definitivo di vita, comunemente interpretata come il battito cardiaco fetale. Questa vecchia norma, criticata aspramente da medici e gruppi per i diritti delle civili per la sua natura definita "crudele" e "umiliante", sarà revocata. Magyar ha sostenuto che la precedente legislazione non aveva affatto ridotto il numero degli aborti, ma aveva solo sollevato "serie questioni bioetiche" e inflitto ulteriore trauma alle donne già in situazioni difficili.

Inoltre, le donne non avranno più necessità di una prescrizione medica per accedere alla contraccezione d'emergenza, facilitando enormemente il controllo riproduttivo. Il governo ha anche annunciato l'introduzione di misure specifiche per affrontare il fenomeno della "povertà mestruale", riconoscendo l'accesso ai prodotti igienici come una questione di equità sociale. Le vittime di violenza domestica beneficeranno inoltre di un trattamento speciale durante i procedimenti penali, garantendo maggiore protezione legale durante le fasi critiche del processo giudiziario.

Contesto internazionale e reazioni future

Queste riforme si inseriscono in un contesto politico più ampio che vede l'Ungheria ridefinire il suo ruolo in Europa, come evidenziato dal discorso tenuto da Magyar a Berlino il 9 novembre 2026. Il premier ha utilizzato quell'occasione per illustrare il futuro dell'Unione europea e il nuovo ruolo dell'Ungheria al suo interno, sottolineando l'allineamento ai valori democratici europei. L'abrogazione delle restrizioni abortive e l'apertura a standard internazionali sui diritti rappresentano segnali chiari di un desiderio di normalizzazione istituzionale e di dialogo con la comunità internazionale.