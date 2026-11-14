Ungheria, ritrovati 20 milioni di dollari di contanti in indagine anticorruzione

Le autorità ungheresi hanno sequestrato quasi 20 milioni di dollari in contanti sepolti o nascosti durante un'indagine sulla corruzione che coinvolge ex ministri di Orban.

Le autorità ungheresi hanno recuperato quasi 20 milioni di dollari in contanti nel corso di un'indagine per corruzione che coinvolge Miklos Sesztak, un ex ministro sotto il governo dell'ex leader Viktor Orban. I fondi sono stati rinvenuti sepolti nei boschi o nascosti in fabbricati agricoli e magazzini, segnando un passo significativo nella lotta alla corruzione guidata dal nuovo governo.

Recupero di contanti e dettagli dell'operazione

Il recupero è avvenuto nell'ambito di un'indagine specifica su Sesztak, ex ministro dello Sviluppo di Orban tra il 2014 e il 2018, che ha negato qualsiasi illecito. Le autorità hanno dichiarato che gli investigatori hanno trovato ingenti somme sepolte nei boschi, nascoste in fabbricati agricoli, magazzini e in un immobile residenziale. L'ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni ha inoltre confermato che i fondi erano custoditi in una cassaforte di alto valore situata in un luogo appartato.

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Il ministro delle Finanze Andras Karman ha riferito che il denaro recuperato era composto da 5,07 miliardi di fiorini, equivalenti a 15,33 milioni di dollari, 2,66 milioni di euro, pari a 2,93 milioni di dollari, e 1,26 milioni di dollari in contanti. Per conteggiare l'intera somma ci sono volute otto ore a una dozzina di impiegati del Tesoro, che hanno utilizzato cinque contabanconote per l'operazione di verifica.

Operazione Purgatorio e posizione politica

Questo recupero di fondi è parte di una più ampia campagna anticorruzione che il Primo Ministro Peter Magyar ha definito "Operazione Purgatorio". Magyar ha estromesso Viktor Orban dopo 16 anni al potere nelle elezioni di aprile, promettendo di migliorare i rapporti con l'Unione Europea e di avviare un'azione decisa contro le accuse di malversazione diffuse durante l'era Orban. Il Primo Ministro ha affermato che il denaro recuperato segnala la fine di quella che ha descritto come una "mafia" guidata dal partito Fidesz di destra di Orban e dai suoi alleati cristiano-democratici.

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Un sondaggio condotto dall'istituto Median e pubblicato sul sito di notizie HVG ha rivelato che il 70% degli intervistati considera l'Operazione Purgatorio "molto importante". L'analisi politica suggerisce inoltre che le immagini delle grandi quantità di contanti trovate potrebbero avere conseguenze elettorali per il Fidesz, il cui supporto pubblico è sceso al 16% degli elettori da novembre, dimezzandosi rispetto ai livelli precedenti alle elezioni, secondo un altro sondaggio Median.

Arresti e indagini parallele

Oltre all'indagine su Sesztak, le autorità hanno arrestato due ex ministri del governo di Orban e l'ex governatore della banca centrale Gyorgy Matolcsy per accuse di corruzione in indagini separate. Tutti gli imputati hanno negato qualsiasi illecito. La linea dura del nuovo governo si estende anche ad altri membri della famiglia dell'ex leader, con le autorità che hanno arrestato il fratello di Viktor Orban in un caso di traffico di esseri umani. Orban aveva definito questo arresto un atto di vendetta politica, ma il nuovo governo lo ha trattato come parte integrante della giustizia ordinaria.

Impatto sul futuro politico ungherese

La scoperta di queste somme e gli arresti correlati rappresentano un cambiamento fondamentale nel panorama politico ungherese dopo quasi un secolo e mezzo di dominio di Orban. L'azione del governo Magyar mira a ristabilire la fiducia istituzionale e a separare il paese dalle pratiche accusate di aver caratterizzato il precedente mandato. Mentre le indagini procedono, l'attenzione si concentra sul destino politico di Viktor Orban e sul suo partito, il Fidesz, che deve affrontare un supporto elettorale in forte diminuzione.