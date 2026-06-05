Ungheria: stop ai visti per lavoratori da Filippine, Georgia e Armenia, primo passo della nuova amministrazione Magyar

Il governo ungherese ha annunciato la sospensione dell'emissione di visti lavorativi per i cittadini di Filippine, Georgia e Armenia a partire da venerdì. La misura, voluta dal primo ministro Peter Magyar e dal suo partito Tisza, mira a regolare l'ingresso di manodopera straniera, motivata da timori di pressione al ribasso sui salari locali. Sebbene i lavoratori stranieri siano solo il 2% della forza lavoro, settori come servizi e manifattura ne dipendono fortemente. Il governo modificherà il decreto che consente l'importazione semplificata di lavoratori, ma permetterà proroghe per i già presenti. La decisione divide: gli investitori esteri avvertono di rischi per l'economia, mentre l'esecutivo difende la scelta come protezione del mercato del lavoro interno.

Il governo ungherese, sotto la guida del nuovo primo ministro Peter Magyar e del suo partito Tisza, ha annunciato che smetterà di rilasciare visti per lavoratori provenienti da Filippine, Georgia e Armenia a partire da venerdì.

La decisione, presentata dalla portavoce Vanda Szondi come un primo passo per regolare l'afflusso di lavoratori ospiti, fa parte di una più ampia politica elettorale del partito Tisza, che nelle elezioni del 12 aprile ha rovesciato il governo di Viktor Orban dopo sedici anni. L'amministrazione Magyar intende ridurre le opportunità di impiego per i lavoratori stranieri, motivando la misura con la preoccupazione che essi contribuiscano a un calo dei salari locali.

Secondo le statistiche ufficiali, i lavoratori stranieri costituiscono solo il 2% della forza lavoro totale in Ungheria, ma settori chiave come i servizi e la manifattura dipendono in modo significativo da questa manodopera. Il governo modificherà il decreto che permette alle agenzie di collocamento di importare lavoratori attraverso procedure semplificate, colpendo specificamente i tre paesi citati.

Tuttavia, i lavoratori già presenti sul territorio potranno comunque richiedere una proroga del loro permesso, e le domande già presentate saranno esaminate. Questa mossa tuttavia non è priva di critiche: alcuni dei maggiori investitori esteri in Ungheria hanno avvertito che un blocco completo dell'ingresso di lavoratori ospiti potrebbe danneggiare le aziende e l'intera economia nazionale, creando potenziali carenze di personale e rallentando la produzione.

La decisione del governo Magyar segna una svolta politica significativa rispetto alla precedente amministrazione, promettendo una maggiore protezione del mercato del lavoro interno, ma al contempo suscita interrogativi sul futuro di settori dipendenti dalla manodopera straniera e sulle relazioni con i paesi interessati. Il provvedimento arriva in un momento di dibattito più ampio in Europa sulla gestione dei flussi migratori e del lavoro transfrontaliero, con l'Ungheria che sceglie una strada unilateralmente restrittiva.

Gli effetti a lungo termine di questa politica rimangono incerti, sia per l'economia ungherese che per le migliaia di lavoratori che dalla Filippine, Georgia e Armenia hanno finora contribuito alla crescita di settori vitali. Il governo, dal canto suo, difende la misura come necessaria per salvaguardare i salari e l'occupazione dei cittadini ungheresi, promettendo eventuali ulteriori regolamentazioni.

La complessità della situazione è evidenziata dalla contraddizione tra la bassa percentuale generale di lavoratori stranieri e la loro concentrazione in settorispecifici, il che rende l'impatto della decisione disomogeneo sul territorio. Inoltre, il contesto politico della nuova amministrazione, reduce da una vittoria elettorale che ha interrotto un lungo periodo di governo conservatore, aggiunge una dimensione simbolica alla mossa, che viene letta anche come un'affermazione di indipendenza dalle politiche migratorie precedenti.

Mentre il paese si prepara a implementare il divieto, gli operatori economici e le comunità di espatriati attendono di vedere come si evolveranno le conseguenze pratiche, con possibili ricadute anche sulle relazioni diplomatiche con i paesi colpiti dal provvedimento





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