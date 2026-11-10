UNHCR: 64mila fuggiti dalla Nigeria verso Niger in crisi

L'UNHCR segnala 64mila sfollati dalla Nigeria al Niger. La crisi umanitaria si aggrava in regioni di confine con carenze critiche di aiuti e sicurezza per le famiglie.

Quasi 64.000 persone sono fuggite dal nord della Nigeria verso il vicino Niger nel corso di quest'anno, contribuendo ad aggravare le crescenti esigenze umanitarie in una delle nazioni più povere del mondo. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, questo esodo massiccio è stato determinato principalmente dalla necessità di sfuggire agli attacchi perpetuati da militanti islamisti e bande armate nella regione.

Impatto sull'UNHCR e risorse del Niger

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha dichiarato che l'afflusso di nuovi arrivati sta mettendo sotto pressione le risorse già limitate del Niger. Il paese ospita attualmente oltre 500.000 rifugiati e richiedenti asilo, tra cui circa 327.500 cittadini nigeriani. Questo contesto di sovrasaturazione rende ancora più complesso gestire l'integrazione e il supporto alle nuove vittime della violenza che cercano sicurezza oltre confine.

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Parallelamente, diverse centinaia di nigeriani hanno cercato rifugio anche nel Benin, espandendo l'impatto della crisi verso un'area geografica più vasta. La maggior parte dei nuovi rifugiati si è stabilita nelle regioni di confine di Diffa e Tahoua, zone che già faticano a sopportare il peso demografico degli spostamenti forzati precedenti.

Situazione critica nella regione di Diffa

La regione di Diffa ha registrato un arrivo di oltre 23.000 persone dall'inizio dell'anno, di cui più di due terzi sono bambini, secondo i dati forniti dall'UNHCR. Questa concentrazione di sfollati ha creato un'emergenza sanitaria e logistica senza precedenti per le autorità locali e le organizzazioni umanitarie operative nella zona, che faticano a tenere il passo con la domanda di servizi essenziali.

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Domique Hyde, portavoce dell'UNHCR, ha affermato che migliaia di rifugiati appena arrivati, molti dei quali bambini, lottano per sopravvivere con un accesso limitato al cibo, all'acqua potabile, a un riparo e ai servizi essenziali. Le risorse umanitarie scarseggiano in modo critico, lasciando le famiglie in una situazione di vulnerabilità estrema. Molte famiglie vivono in rifugi di fortuna costruiti con materiali precari, esposti alle intemperie e alla mancanza di igiene di base.

Condizioni igieniche e sicurezza nella zona

Le donne spesso percorrono a piedi diversi chilometri ogni giorno per andare a prendere l'acqua, un compito che consuma tempo prezioso ed espone a ulteriori rischi. Il crescente esodo sottolinea l'impatto regionale più ampio della violenza nel nord della Nigeria, dove gli attacchi di Boko Haram, dei combattenti della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) e delle bande criminali hanno costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case nell'ultimo decennio.

Le agenzie umanitarie hanno segnalato un aumento dei casi di malnutrizione, infezioni respiratorie e condizioni igienico-sanitarie precarie tra i nuovi arrivati. La mancanza di strutture adeguate ha favorito la diffusione di malattie infettive, aggravando ulteriormente la sofferenza delle comunità vulnerabili che fuggono dalla violenza e dalla povertà cronica delle loro terre native.

Problemi di registrazione e carenza di fondi

Crescono anche le preoccupazioni in materia di protezione, poiché solo circa il 5% dei rifugiati giunti quest'anno in Niger è stato formalmente registrato. Questa mancanza di documentazione ufficiale lascia molte persone senza i documenti necessari per accedere agli aiuti e ai servizi pubblici, rendendole invisibili al sistema di protezione sociale e vulnerabili allo sfruttamento.

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Dominique Hyde ha affermato che l'insicurezza e le pressioni legate al clima stanno aggravando i bisogni umanitari, sottolineando che oltre il 70% degli incidenti di sicurezza segnalati quest'anno in Niger si è verificato nella regione di Diffa. L'UNHCR sta cercando 11,4 milioni di dollari per espandere la propria risposta nel Niger, in Nigeria e nel Benin, avvisando che migliaia di famiglie sfollate potrebbero rimanere senza assistenza di base fondamentale.