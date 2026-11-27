L'UNHCR segnala la chiusura di quasi metà dei centri per donne sfollate in 14 paesi. La crisi finanziaria aumenta i rischi di violenza sessuale per le sopravvissute nei campi.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha annunciato venerdì una grave crisi umanitaria in corso. Quasi la metà delle strutture dedicate alle donne e alle ragazze sfollate in oltre una dozzina di paesi è stata costretta alla chiusura dall'inizio dello scorso anno. Questa riduzione drastica delle infrastrutture di protezione, causata direttamente dai tagli ai finanziamenti, sta esponendo le beneficiarie a rischi estremi di abusi sessuali e violenza domestica.

Impatto Diretto e Dati Strutturali Delle Chiusure

Secondo i dati diffusi dall'agenzia delle Nazioni Unite, 171 dei 374 spazi sicuri esistenti hanno sospeso le attività lo scorso anno. La tendenza negativa si è consolidata nel 2026, con ulteriori chiusura registrate in quattordici paesi sotto osservazione. Le aree colpite includono nazioni affette da conflitti armati attivi come il Sudan, lo Yemen e la Repubblica Democratica del Congo. Queste strutture erano fondamentali per offrire rifugio in contesti di guerra o dopo rapimenti, garantendo sicurezza in campi spesso sovraffollati e scarsamente illuminati.

Also read Henkel Ferentino, chiusura confermata ma nessuna procedura di licenziamento per ora: nuovo tavolo il 13 gennaio

Dichiarazioni Ufficiali e Vulnerabilità Psico-Sociale

Edem Wosornu, vice alto commissario per la protezione dell'UNHCR, ha definito la situazione terrificante durante una conferenza stampa a Ginevra. Ha sottolineato che le sopravvissute dispongono ora di minori opportunità per denunciare in sicurezza gli abusi subiti o per cercare aiuto professionale. La mancanza di questi luoghi sicuri priva le vittime di sostegno psicologico e di altri servizi essenziali, aumentandone significativamente la vulnerabilità fisica e mentale rispetto alle minacce esterne.

Advertisement

Carenza Di Finanziamenti E Programmi Contro La Violenza

La cause principale di questo collasso sistemico risiede in una grave insufficienza delle risorse economiche allocate. Un portavoce dell'UNHCR ha precisato che i programmi dell'agenzia contro la violenza di genere hanno ricevuto solo un terzo dei fondi richiesti lo scorso anno. La situazione è peggiorata nel 2026, dove la copertura finanziaria è scesa a meno di un quarto del necessario, rendendo impossibile mantenere operative le infrastrutture di protezione per le donne sfollate.

Conseguenze Geopolitiche E Prossimi Passi

Le chiusure forzate rappresentano un grave passo indietro nella protezione dei diritti umani nelle zone di crisi. L'incapacità di garantire spazi protetti mette a rischio l'integrità fisica di migliaia di donne e ragazze in contesti fragili. La mancanza di fondi strutturali compromette la capacità dell'agenzia di operare efficacemente nei teatri di conflitto menzionati, richiedendo un intervento immediato per invertire la tendenza al ridimensionamento delle protezioni sociali per le popolazioni civili.