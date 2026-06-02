UNICEF: costi trasporto e crisi Golfo minacciano aiuti salvavita per bambini

L'UNICEF avverte che l'aumento dei costi di trasporto e le interruzioni nelle rotte marittime del Golfo, dovute alla crisi in Medio Oriente, stanno ritardando e complicando la consegna di aiuti umanitari essenziali per bambini in diverse zone di conflitto e emergenza, costringendo a ricorrere al più costoso trasporto aereo e a sacrificare altre aree di intervento.

Un drone mostra le imbarcazioni nello Stretto di Hormuz, visto da Musandam, Oman, 1 giugno 2026. REUTERS/Stringer TPX IMMAGINI DEL GIORNO. GINEVRA, 2 giugno (Reuters) - L'aumento dei costi di trasporto globali e le interruzioni della catena di approvvigionamento legate alla crisi in Medio Oriente stanno minacciando la consegna di aiuti salvavita ai bambini, ha avvertito martedì l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia.

A quasi 100 giorni dallo scoppio della guerra in Iran, l'insicurezza intorno alle principali rotte marittime del Golfo ha fatto lievitare i prezzi del carburante e i premi assicurativi, mentre la congestione dei porti alternativi ha aggravato le interruzioni, ostacolando la consegna degli aiuti. L'UNICEF sta sempre più facendo affidamento sul trasporto aereo a causa dei ritardi nelle spedizioni marittime.

Solo nel primo trimestre, l'agenzia ha quasi esaurito i contributi annuali dei partner logistici che donano voli charter, mentre ha trasportato i rifornimenti in Libano e a Gaza con ritardi fino a quattro o sei settimane. Questa situazione è senza precedenti, ha dichiarato Jean-Cedric Meeus, Capo dei Trasporti e della Logistica Globali dell'UNICEF.

L'agenzia si affida anche al trasporto aereo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, poiché i porti di Mombasa e Dar es Salaam rimangono congestionati. L'UNICEF stima che alcune consegne siano ora in ritardo fino a sei mesi. Il dirottamento delle spedizioni intorno al Capo di Buona Speranza aggiunge da due a quattro settimane ai tempi di consegna.

In Mali, il budget per i trasporti dell'UNICEF è aumentato del 36% nel primo trimestre di quest'anno, costringendo a scelte difficili tra ridurre i cartoni di alimenti terapeutici pronti per l'uso o altri programmi, come quelli relativi all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Il costo del trasporto di questi alimenti dai produttori kenioti verso Somalia, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo è cresciuto del 30%.

L'agenzia ha anche riferito di aver pagato 200.000 dollari in più per dirottare le siringhe destinate a una campagna di vaccinazione contro la polio in Nigeria, con un aumento del 56% dei costi di trasporto. La crisi nelle rotte del Golfo, innescata dalle tensioni militari, sta thus creando un effetto a catena devastante sulle operazioni umanitarie in diverse regioni del mondo, mettendo a rischio la vita di milioni di bambini dipendenti da questi aiuti essenziali





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