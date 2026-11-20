L'Unicef segnala 1.144 bambini uccisi o feriti in Ucraina nel 2026. La situazione si avvicina ai record del 2022. Attacchi russi e danni alle scuole: i dettagli.

L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, Unicef, ha comunicato ufficialmente che il numero di minori uccisi e feriti nel conflitto in Ucraina entro la fine di ottobre 2026 ha già superato i dati registrati nell'intero anno precedente. Questa tragica milestone colloca l'attuale conteggio delle vittime infantili a un livello estremamente vicino a quello del primo anno dell'invasione su larga scala, avvenuta nel 2022, quando si registrarono 1.386 casi verificati. La comunicazione, rilasciata durante una conferenza stampa a Ginevra, evidenzia la rapida escalation delle perdite civili in un periodo di sola dieci mesi.

Conteggio vittime e armi a lungo raggio

Secondo i dati verificati dall'Unicef, almeno 1.144 bambini sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi dieci mesi del 2026. Questa cifra rappresenta una crescita significativa rispetto all'anno precedente, confermando una tendenza al rialzo delle ostilità che colpiscono direttamente la popolazione civile. Le Nazioni Unite specificano che le armi a lungo raggio costituiscono la causa principale delle vittime tra i civili in questo periodo. La Russia ha ripetutamente negato di aver intenzionalmente preso di mira obiettivi civili ucraini, rifiutando le accuse di violazioni del diritto internazionale.

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Dichiarazioni di Louise Wateridge a Ginevra

Louise Wateridge, portavoce dell'Unicef, ha fornito un dettaglio specifico sulla distribuzione delle vittime, affermando che 114 bambini sono stati uccisi e 1.030 feriti attraverso la fine di ottobre. Wateridge ha parlato dal luogo dell'attacco a un asilo di Kiev nel distretto di Solomianskyi, colpito per la seconda volta il 7 novembre. Sebbene non vi siano stati morti o feriti in questo specifico incidente notturno, l'oratrice ha sottolineato il contrasto tra l'educazione infantile e la realtà dei droni. I bambini dovrebbero imparare colori e numeri, ma invece apprendono il suono dei velivoli in arrivo.

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Impatto sulle strutture scolastiche ucraine

L'ONU ha verificato circa 270 attacchi contro le strutture educative durante l'anno 2026. Questi incidenti hanno colpito asili nido e scuole in diverse regioni, interrompendo la vita quotidiana dei minori e minando la sicurezza fisica dei luoghi dedicati all'apprendimento. L'attacco all'asilo di Kiev, avvenuto nel cuore della notte, rappresenta un esempio concreto di come le infrastrutture civili siano regolarmente colpite nonostante gli orari notturni. La distruzione di questi centri non causa solo danni materiali, ma traumatizza le comunità locali e impedisce lo sviluppo normale dei bambini.

Giornata mondiale dell'infanzia e prossimi passi

La dichiarazione è stata resa pubblica in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia, un momento simbolico per denunciare la sofferenza dei minori in zone di guerra. Il contesto dell'offensiva russa contro l'Ucraina continua a intensificarsi, con un aumento della frequenza e della potenza dei missili. Le autorità internazionali monitorano costantemente la situazione per fornire assistenza umanitaria e documentare le violazioni. La comunità internazionale resta allerta di fronte alla possibilità che il totale delle vittime infantili del 2026 possa eguagliare o superare i livelli disastrosi del primo anno di invasione.