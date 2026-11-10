UNICEF: Israele blocca riparazione bacino idrico Gaza, rischio inondazioni

L'UNICEF denuncia il rifiuto israeliano di importare materiali per il bacino di Sheikh Radwan. Il blocco aumenta il pericolo di inondazioni e malattie nella striscia.

L' UNICEF ha accusato Israele di aver impedito l'importazione di attrezzature fondamentali per la riparazione di un bacino idrico a Gaza, segnalando un immediato pericolo di inondazioni e malattie per la popolazione civile. Questa decisione da parte delle autorità israeliane potrebbe esporre migliaia di residenti alle conseguenze di un'epidemia sanitaria e di allagamenti nelle aree densamente popolate della città di Gaza.

Il rifiuto del COGAT al progetto da 3 milioni di dollari

James Elder, portavoce dell'UNICEF, ha dichiarato a una conferenza stampa a Ginevra che l'agenzia delle Nazioni Unite aveva lavorato per un anno con le autorità israeliane e con il Consiglio per la Pace del presidente statunitense Donald Trump per attuare un piano di ripristino del valore di 3 milioni di dollari. Nonostante questa cooperazione pregressa, il COGAT, l'agenzia militare israeliana responsabile degli affari umanitari a Gaza, ha recentemente respinto la richiesta di importazione dei materiali necessari per completare i lavori di bonifica e riparazione della struttura idrica critica nella zona di Sheikh Radwan.

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Il bacino di raccolta delle acque piovane di Sheikh Radwan si trova attualmente in uno stato di grave deterioramento, con acque reflue tossiche che lo contaminano e un rischio imminente di straripamento in seguito alle piogge intense. James Elder ha espresso perplessità di fronte a questa scelta, sottolineando come la mancata riparazione della struttura trasformi una semplice esigenza infrastrutturale in una potenziale minaccia letale. L'agenzia chiede urgentemente che vengano autorizzati i lavori di riabilitazione prima che la situazione degeneri ulteriormente, causando vittime tra la popolazione vulnerabile.

Conseguenze sanitarie e condizioni dei campi profughi

Le autorità locali confermano che le infrastrutture idriche e i veicoli di pompaggio sono stati distrutti durante il conflitto contro Hamas, lasciando gran parte della striscia di Gaza in rovina e costringendo oltre 2 milioni di residenti alla vita nei campi tendati. La mancanza di servizi igienico-sanitari adeguati, unita alla scarsa assistenza sanitaria, sta creando le condizioni perfette per la diffusione di malattie trasmissibili. Christian Lindmeier, portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha aggiunto che i rischi sanitari sono significativi a causa del dilavamento delle fognature nelle strade e nelle tende dei campi.

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La situazione è diventata ancora più critica nelle ultime settimane, con piogge torrenziali che hanno già allagato decine di migliaia di tende in tutto il territorio. Quattro persone, tra cui tre bambini piccoli, sono rimaste uccise quando un argine di sabbia è crollato sulle loro abitazioni, evidenziando la gravità dei pericoli ambientali che minacciano i profughi durante la stagione delle piogge invernali. Le acque reflue tossiche potrebbero riversarsi direttamente nelle strade della città di Gaza, forzando nuovamente bambini e famiglie ad abbandonare le loro dimore di fortuna in condizioni di caos e disperazione.

Ostacoli geopolitici e futuro della ricostruzione

Il rifiuto di Israele di autorizzare l'ingresso del materiale è stato attribuito a motivi di sicurezza, facendo riferimento alle rigorose regole che regolano l'entrata di articoli che potrebbero essere utilizzati per scopi sia civili che militari da Hamas. Nonostante l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti l'anno scorso prevedesse la ricostruzione futura di Gaza, poco progresso è stato realizzato. I negoziatori continuano a essere bloccati su temi sensibili come lo smantellamento delle armi da parte di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane.

La comunità internazionale osserva con preoccupazione l'escalation dei rischi sanitari e umanitari mentre il bilancio delle vittime delle inondazioni continua a salire. L'UNICEF ha invitato la comunità globale a esercitare pressioni affinché vengano rimosse le barriere burocratiche e militari che impediscono l'accesso dei materiali di soccorso. Senza un intervento immediato per ripulire il bacino di Sheikh Radwan e ripristinare i sistemi di drenaggio, il settore sanitario di Gaza rischia un collasso totale, con un impatto sproporzionato sui minori che rappresentano la fetta più vulnerabile della popolazione residente nella striscia.