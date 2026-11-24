Unisce UNICEF Italia e Federfarma per donare dosi di vaccino a bambini esclusi. Basta inquadrare il QR code in farmacia e donare 2 euro per supportare la sanità globale.

UNICEF Italia e Federfarma hanno unito le forze per lanciare una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che mira a garantire l'accesso alle vaccinazioni per i bambini più vulnerabili. L'iniziativa riprende il concetto del "caffè sospeso" o del "pane messo da parte" per chi ha difficoltà economiche, traducendolo in un atto di solidarietà concreta: ogni donazione di 2 euro permette di vaccinare due bambini. L'obiettivo è superare le barriere logistiche e economiche che impediscono a milioni di piccoli di ricevere cure salvavita.

Meccanismo della Donazione QR Code

Il sistema di donazione è stato reso semplice e accessibile a tutti i consumatori italiani attraverso la tecnologia digitale. In migliaia di farmacie distribuite sul territorio nazionale, è stato apposto un QR code vicino al banco della cassa, visibile al momento dell'acquisto. I clienti sono invitati a inquadrare il codice con la fotocamera del proprio smartphone per effettuare una donazione immediata di due euro. Questo importo, spesso considerato irrisorio nella vita quotidiana di molti, assume un valore straordinario nella geografia delle vaccinazioni globali, rappresentando la chiave per aprire le porte alla salute di bambini in luoghi dove l'assistenza medica non è un dato scontato.

Also read Alleanza del caos al 17,5%: il piano di Musk e filorussi per un’Italia ingovernabile

Logistica e Catena del Freddo

La donazione non si limita alla semplice fornitura della fiala, ma copre l'intero processo logistico necessario per rendere effettiva la protezione. Una dose di vaccino, infatti, non arriva da sola dove mancano le infrastrutture di base. È necessario garantire trasporti specializzati, contenitori termici capaci di mantenere intatta la catena del freddo per preservare l'efficacia del farmaco, siringhe sterili e personale sanitario qualificato. Questi operatori sono spesso disposti a camminare per ore per raggiungere villaggi remoti o accampamenti di sfollati, trasformando una semplice dose in una protezione reale e duratura per i bambini più esclusi.

Statistiche Globali sull'Esenclusione Vaccinale

I dati recenti evidenziano la gravità della situazione e la distanza ancora percorribile per raggiungere l'immunità di gregge globale. Quando la campagna è partita, il riferimento era il dato del 2024, che registrava circa 14,3 milioni di bambini sotto l'anno di età nel mondo privi di qualsiasi vaccinazione di routine. L'aggiornamento congiunto di UNICEF e OMS relativo al 2025 ha registrato un primo, importante passo avanti, riducendo questa cifra a 13,5 milioni. Tuttavia, il numero di bambini esclusi dalla prima dose del vaccino contro difterite, tetano e pertosse (DTP1) rimane drammaticamente alto, segnando l'assenza dal sistema delle cure primarie.

Advertisement

Il Contesto Sanitario Italiano e le Disuguaglianze

Guardare oltre i confini nazionali offre una prospettiva lucida anche sulla situazione sanitaria in Italia, dove la struttura della sanità pubblica non è immune da crepe e disuguaglianze territoriali. L'ultima rilevazione del Ministero della Salute sui bambini nati nel 2022 e osservati al compimento di 24 anni fotografa una copertura media nazionale che presenta divari marcati. In regioni come la Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano, la copertura sull'esavalente scende sotto il 90%, con cali più visibili sui richiami successivi e in adolescenza. Per i nati dal 2017, le vaccinazioni raccomandate gratuitamente includono quella anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

Scadenza Campagna e Impatto Futuro

L'iniziativa UNICEF Italia e Federfarma resterà attiva fino al 31 dicembre, con i QR code posizionati accanto ai registratori di cassa di migliaia di farmacie italiane. La scelta di ciascun cittadino di donare due euro ha un impatto diretto sulla storia medica di un bambino, permettendo a quella prima fiala di coincidere con la prima traccia ufficiale dell'esistenza di un neonato davanti allo Stato e alla medicina. Senza quel primo contatto, molti bambini rischiano di rimanere tagliati fuori dalla rete di protezione che dovrebbe accompagnare tutta la vita, trasformando il tragitto verso un ambulatorio in una rinuncia quotidiana o in una giornata di lavoro perduta per le famiglie più povere.