UNICEF: Quasi tutti i bambini del mondo esposti a rischi climatici, 1,8 miliardi minacciati dalla siccità

Un nuovo rapporto dell'UNICEF rivela che la stragrande maggioranza dei bambini globali è esposta a pericoli legati al clima, con miliardi di minori a rischio siccità e ondate di calore. L'organizzazione chiede interventi urgenti per proteggere i più vulnerabili.
Il rapporto dell' UNICEF evidenzia una situazione allarmante: quasi tutti i bambini del mondo sono esposti a almeno un rischio climatico. Le cifre sono impressionanti: 1,8 miliardi di minori sono minacciati dalla siccità e 1,2 miliardi dal caldo estremo .
L'organizzazione sottolinea che i bambini sono colpiti in modo sproporzionato da questi pericoli e che serve un intervento urgente dei governi per investire in infrastrutture resilienti, strategie di adattamento e sistemi di gestione delle catastrofi. Lo studio prende in considerazione una vasta gamma di pericoli, tra cui l'impatto dell'inquinamento atmosferico e il rischio di malattie trasmesse da vettori come la malaria, integrando anche dati sull'accesso all'acqua potabile, alle cure mediche e ai servizi sociali a livello globale.
La ricerca avverte che ben 1,1 miliardi di bambini sono esposti a tre o più rischi climatici contemporaneamente, creando una pericolosa cascata di emergenze che potrebbe sopraffare le capacità di risposta delle autorità e dei servizi sociali. Come spiega Rohini Sampoornam Swaminathan, responsabile statistica dell'UNICEF e autrice del rapporto, il problema non è l'esposizione a un singolo evento estremo, ma la combinazione di più pericoli che si verificano insieme.
Le analisi mostrano che 662 milioni di bambini sono a rischio per tempeste tropicali, 337 milioni per inondazioni fluviali e 33 milioni per inondazioni costiere. Inoltre, circa 1 miliardo di minori vive in aree a rischio malaria, specialmente nel continente africano. L'UNICEF ha anche identificato Somalia, Madagascar, Birmania, Cambogia e Pakistan come i paesi più vulnerabili a livello globale. I bambini che vivono in nazioni dipendenti dall'agricoltura, come Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Tanzania, sono i più colpiti dalla siccità.
Anche i paesi senza sbocco sul mare affrontano rischi sproporzionati, tra cui desertificazione, stress termico e alluvioni lampo, con una carenza idrica destinata ad aggravarsi in stati come Botswana e Burkina Faso. Un dato particolarmente preoccupante è che nel 2024 ben 242 milioni di bambini in 85 paesi hanno visto interrotto il proprio percorso scolastico a causa degli effetti del cambiamento climatico.
Il rapporto conclude ribadendo la necessità di azioni immediate e coordinate a livello internazionale per proteggere le generazioni più giovani, che hanno contribuito minimamente alla crisi climatica ma ne subiscono le conseguenze più gravi
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