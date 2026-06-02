UniCredit accelera nell'acquisizione di Commerzbank e supera il 30% del capitale

UniCredit ha raggiunto l'obiettivo di superare il 30% del capitale di Commerzbank attraverso la sua offerta pubblica di scambio. Tuttavia, il management tedesco si oppone all'acquisizione, sostenendo che l'offerta non riflette il valore fondamentale della banca e presenta rischi per clienti, dipendenti e azionisti.

UniCredit ha accelerato nella sua mossa per acquisire Commerzbank , superando la soglia del 30% del capitale della banca tedesca. L' offerta pubblica di scambio di UniCredit ha raggiunto circa il 7,6% del capitale di Commerzbank , sommate alla quota diretta già detenuta pari al 26,8%, portando la partecipazione al 34,4%.

Considerando anche gli strumenti con regolamento fisico, la posizione sale al 37,6%. Tuttavia, se si includono anche i derivati, l'esposizione potenziale può superare il 50%. UniCredit ha affermato di aver raggiunto l'obiettivo fissato all'avvio dell'offerta, ovvero il superamento della soglia del 30%, al fine di garantire certezza sulla propria partecipazione e preservare flessibilità per eventuali acquisizioni di ulteriori quote successivamente, al presentarsi di opportunità di mercato.

La banca ha sottolineato che i valori sopra indicati costituiscono gli unici parametri rilevanti per determinare il successo dell'offerta promossa da UniCredit. Gli strumenti regolati per cassa supportano l'offerta di UniCredit aumentando la flessibilità strategica, consentendo al Gruppo di modulare il livello finale di partecipazione in funzione degli interessi dei propri azionisti. UniCredit considera il livello delle adesioni finora registrato come indicativo del valore intrinseco che il mercato sta riconoscendo all'offerta di acquisizione.

Il mercato ha premiato la mossa: UniCredit è salita a Piazza Affari, mentre anche Commerzbank ha chiuso positiva a Francoforte. Tuttavia, resta aperto lo scontro con il management tedesco, che ha raccomandato agli azionisti di non aderire all'offerta, sostenendo che non rifletta il valore fondamentale della banca e presenti rischi per clienti, dipendenti e azionisti. L'offerta resta aperta fino al 16 giugno, con possibile periodo supplementare.

UniCredit ha già centrato l'obiettivo tecnico di superare il 30%, ma non ha ancora il controllo pieno di Commerzbank né una strada sicura verso l'integrazione. Le prossime settimane diranno se altri azionisti aderiranno o se la partita diventerà un lungo braccio di ferro tra Milano, Francoforte e Berlino





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