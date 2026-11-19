UniCredit e il governo tedesco concordano su sede a Francoforte e diritti dei dipendenti. Ecco i dettagli dell'accordo storico per l'acquisizione di Commerzbank.

Il percorso verso la creazione di un colosso bancario europeo ha fatto un passo decisivo in avanti. UniCredit e la Germania hanno raggiunto un'intesa fondamentale sulle questioni più spinose legate all'acquisizione di Commerzbank da parte dell'istituto finanziario italiano, come riportato dall'agenzia Reuters. Questa risoluzione mette fine a una battaglia durata due anni per il controllo della banca tedesca, segnando un punto di svolta nella negoziazione. L'accordo bilancia le esigenze strategiche di UniCredit con le preoccupazioni sovrane del governo tedesco, garantendo stabilità al mercato.

Sede operativa e quotazione a Francoforte

Il punto centrale dell'intesa riguarda la localizzazione geografica e lo status giuridico dell'entità risultante dalla fusione. UniCredit si è impegnata a mantenere la sede della banca tedesca a Francoforte, accogliendo così una richiesta primaria avanzata da Berlino. L'istituto fuso conserverà inoltre il suo status di società quotata in borsa, una condizione essenziale per preservare la fiducia degli investitori e la liquidità finanziaria nel mercato europeo. Questa decisione risponde a una delle preoccupazioni più sentite dai politici tedeschi, che temevano una delocalizzazione delle funzioni strategiche della banca verso Milano. La presenza fisica e legale a Francoforte assicura che la Germania resti un polo finanziario vitale, anche sotto la gestione di un gruppo italiano.

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Compensazioni nella governance e consiglio di sorveglianza

Per facilitare l'accordo sulla sede, la Germania ha accettato di rinunciare alla pretesa originaria di nominare due membri nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank. Questa concessione va incontro alle richieste di UniCredit di mantenere una struttura di governance snella e coerente con i propri standard aziendali. In cambio di questa flessibilità politica, Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha incluso nell'intesa impegni vincolanti su altri fronti. Orcel si è dichiarato pronto a rispettare una serie di principi stabiliti nel corso delle trattative, dimostrando flessibilità strategica. L'amministratore delegato ha espressamente ringraziato il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil per le discussioni che hanno permesso di trovare un terreno comune duraturo.

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Impegni sui dipendenti e rappresentanza tedesca

L'accordo prevede misure specifiche per la tutela del capitale umano e della rappresentanza nazionale. UniCredit si è impegnata a includere cittadini tedeschi nel proprio consiglio di amministrazione, garantendo una voce diretta nella gestione del gruppo. Lars Klingbeil ha dichiarato a Reuters che la Germania sostiene un processo rapido e una transizione ordinata dell'operazione. Il ministro ha sottolineato che UniCredit ha assunto impegni chiari per tutelare i diritti dei dipendenti di Commerzbank. Questa garanzia mira a prevenire agitazioni sindacali e a mantenere la produttività durante la fase di integrazione aziendale. Il dialogo costruttivo e costante con i rappresentanti dei lavoratori è stato indicato come una priorità assoluta per entrambe le parti.

Dimensioni dell'operazione e timeline futura

L'integrazione tra UniCredit e Commerzbank creerà un istituto con oltre 1.300 miliardi di euro di asset, distribuiti tra due delle maggiori economie dell'area euro. Si tratterà di una delle più significative operazioni bancarie transfrontaliere in Europa degli ultimi anni, con impatti sistemici sul settore finanziario continentale. La lettera di Orcel, datata 18 novembre, formalizza questi impegni e avvia la fase finale delle trattative. Il governo tedesco detiene una quota del 13,3% in Commerzbank, ereditata durante il salvataggio della crisi finanziaria globale. UniCredit ha avviato l'operazione nel 2024 con un'acquisizione discreta di azioni, superando inizialmente le resistenze di Berlino. La vicina al 50% della quota azionaria ha costretto il governo a cedere al fatto compiuto, aprendo la strada a questo nuovo equilibrio negoziale.