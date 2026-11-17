Unicredit e Commerzbank ottengono l'ok da Bruxelles e Washington per la fusione. Manca solo l'approvazione polacca per completare l'operazione bancaria.

La strada per la fusione tra Unicredit e Commerzbank si è finalmente liberata dai principali ostacoli normativi internazionali. L'operazione, definita la più grande aggregazione bancaria transfrontaliera dalla crisi finanziaria, ha ricevuto il via libera tecnico sia dalla Commissione Europea sia dalla Federal Reserve americana. Questo duplice assenso segnala un punto di svolta decisivo per la creazione di un gigante finanziario europeo in grado di competere sui mercati globali, riducendo la frammentazione attuale dei 27 mercati nazionali.

Via libera americano ed europeo all'operazione

La Federal Reserve ha concesso l'autorizzazione necessaria per l'acquisizione, eliminando uno dei blocchi più significativi provenienti dagli Stati Uniti. Parallelamente, la Commissione Europea ha espresso il proprio consenso tecnico, accompagnandolo però con precise raccomandazioni politiche rivolte al governo tedesco. La vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, ha sottolineato che eventuali richiami alla sicurezza nazionale devono essere interpretati in modo molto attento e restrittivo. Questa posizione mira a spianare la strada a Unicredit per la presa di controllo effettiva di Commerzbank, assicurando che le regole del mercato interno prevalgano sulle resistenze nazionali.

Also read Unicredit, via libera della Commissione europea all’acquisizione di Commerz

Il ruolo politico di Bruxelles e Berlino

La posizione assunta da Teresa Ribera non è stata solo tecnica ma anche di forte indirizzo politico. Bruxelles ha avvertito esplicitamente il governo tedesco di non ostacolare l'acquisizione, ribadendo che gli aiuti pubblici ricevuti in passato da Commerzbank non dovrebbero impedire questa operazione. La commissaria ha chiarito che tali misure non possono limitare la capacità di Unicredit di guidare, decidere e gestire la direzione operativa del nuovo gruppo. Berlino, da parte sua, ha avviato colloqui con Unicredit per discutere del futuro della banca tedesca, chiedendo il mantenimento di due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza per tutelare alcuni interessi locali.

Approvazione finale attesa dalla Polonia

Nonostante i grandi passi avanti, manca ancora un unico tassello regolamentare per la chiusura definitiva dell'operazione. Si tratta del disco verde dell'autorità di vigilanza polacca, atteso entro la fine di novembre. Questo passaggio è necessario per il controllo indiretto della controllata mBank, che fa parte del gruppo. La chiusura complessiva dell'operazione è prevista per la fine dell'anno, come sottolineato dai dirigenti coinvolti. L'attesa per l'approvazione di Varsavia rappresenta l'ultimo ostacolo burocratico prima del consolidamento completo della nuova entità bancaria su scala continentale.

Advertisement

Impatto sul mercato e analisi Antitrust

L'analisi condotta dall'Antitrust ha rilevato che le attività della controllata di Unicredit, HVB, si sovrappongono a quelle di Commerzbank nel retail e nel corporate, servendo oltre 11 milioni di clienti in Germania. Tuttavia, le quote di mercato sono state definite moderate, evitando rischi di monopolio. L'unica area di interesse congiunto rilevante è emersa nel finanziamento del commercio internazionale, come lettere di credito e garanzie. In questo settore, Bruxelles ha notato la presenza di numerosi concorrenti alternativi, tra cui banche private, istituti pubblici, banche cooperative e gruppi esteri, escludendo quindi rischi concreti per le piccole e medie imprese.

La visione di Ribera per la banca unica

Teresa Ribera ha definito l'operazione un banco di prova cruciale per sbloccare l'Unione bancaria e superare la frammentazione dei mercati. Ha affermato che l'Europa ha bisogno di banche più forti, capaci di competere, crescere e sostenere le imprese e le famiglie. Le fusioni transfrontaliere, secondo la commissaria, consentono alle banche di operare in modo più efficiente e di resistere meglio agli shock economici. È importante sottolineare che questa crescita non deve avvenire a scapito dei clienti, dimostrando che è possibile sostenere un settore bancario europeo più forte salvaguardando al contempo la concorrenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha accolto con favore questa impostazione in chiave di libero mercato.