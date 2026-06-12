UniCredit: le adesioni all'Ops su Commerzbank salgono all'11,86%

Nuovo aggiornamento sulle adesioni all'Ops di UniCredit su Commerzbank: le azioni consegnate rappresentano l'11,86% del capitale. L'esposizione totale della banca italiana, inclusi derivati, supera il 55%.

UniCredit prosegue nella sua strategia di rafforzamento della presenza in Germania, con l'offerta pubblica di scambio ( Ops ) su Commerzbank che continua a registrare nuove adesioni.

Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla banca italiana, le azioni consegnate dai soci di Commerzbank hanno raggiunto l'11,86% del capitale, in aumento rispetto all'11,22% del giorno precedente. Considerando le azioni proprie della banca tedesca, la percentuale sale al 12,37% dei diritti di voto, contro l'11,7% di ieri. Questo incremento, seppur modesto, dimostra una progressiva fiducia da parte degli azionisti di minoranza nell'offerta di UniCredit, che punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama bancario europeo.

L'operazione si inserisce in un contesto più ampio di consolidamento del settore, con UniCredit che mira a creare un polo bancario transfrontaliero in grado di competere con i grandi gruppi europei. Le altre esposizioni della banca italiana verso Commerzbank restano invariate: il 26,77% già detenuto direttamente (27,93% dei diritti di voto), a cui si aggiunge un 3,22% (3,36% dei diritti di voto) tramite derivati con regolamento fisico e un 13,19% (13,76% dei diritti di voto) legato a derivati che prevedono un regolamento esclusivamente in contanti.

L'esposizione potenziale complessiva di UniCredit su Commerzbank raggiunge così il 55,04% del capitale (57,42% dei diritti di voto), un livello che supera ampiamente la soglia del 30% che era stata fissata come obiettivo iniziale. Considerando solo le azioni fisiche già in possesso e quelle derivanti dall'Ops, la quota detenuta da UniCredit è del 38,63%. Se a questa cifra si aggiunge il derivato con regolamento fisico, la percentuale sale al 41,85%.

L'obiettivo dichiarato di UniCredit era di superare il 30% del capitale di Commerzbank, traguardo ampiamente centrato. Questo risultato potrebbe aprire la strada a ulteriori mosse strategiche, come un potenziale aumento della partecipazione o una fusione tra le due entità.

Tuttavia, l'operazione non è esente da incognite: il quadro normativo e le autorizzazioni delle autorità di vigilanza tedesche ed europee saranno cruciali per il successo finale dell'iniziativa. Inoltre, l'impatto sul mercato e la reazione degli altri azionisti di Commerzbank, inclusi eventuali fondi sovrani o investitori istituzionali, potrebbero influenzare le prossime fasi.

Nonostante le difficoltà, UniCredit sembra determinata a portare avanti la sua strategia di espansione, puntando a creare valore per i propri azionisti e a rafforzare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo. La banca italiana ha già dimostrato una notevole capacità di integrazione nelle precedenti acquisizioni, e l'esperienza maturata potrebbe rivelarsi un fattore chiave per il buon esito dell'operazione su Commerzbank





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