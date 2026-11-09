Unicredit chiude i primi 9 mesi con un utile di 9,4 miliardi di euro e annuncia un acconto dividendo di 4,5 miliardi. Ecco i dettagli finanziari e le date operative per gli azionisti.

Il gruppo bancario Unicredit ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un risultato operativo che ha superato le aspettative di mercato, attestandosi a 9,4 miliardi di euro. Questo dato rappresenta un incremento del 7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre se si escludono gli elementi straordinari, la crescita del margine operativo si ferma al 16%. La performance è stata trainata da una solida generazione di cassa e da una gestione ottimizzata dei costi, confermando la resilienza del modello di business dell'istituto sotto la guida della direzione aziendale.

Dettaglio risultati e margini operativi

Il trimestre singolo ha offerto i dati più alti mai registrati dalla storia del gruppo, con un utile che ha toccato quota 3,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 24% su base annuale. I ricavi netti complessivi hanno raggiunto i 19,7 miliardi nei primi nove mesi, in crescita del 6,1% grazie al contributo positivo delle commissioni, in aumento dell'11%, e del margine di interesse, che ha generato 11,1 miliardi di euro. La gestione assicurativa ha inoltre contribuito con un risultato netto di 7,4 miliardi, in rialzo del 10,9%, supportando la crescita complessiva dei ricavi che nel solo trimestre hanno totalizzato 6,9 miliardi, con i ricavi core che hanno rappresentato il 90% del totale.

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Nuove politiche di distribuzione agli azionisti

In segno di fiducia nella solidità finanziaria, Unicredit ha annunciato un acconto sul dividendo pari a 4,5 miliardi di euro, una cifra che corrisponde a 3,0034 euro per ogni azione in circolazione con diritto all'8 novembre 2026. Questa decisione anticipa parte della distribuzione per cassa riferita all'esercizio 2026, ma non modifica la politica generale del gruppo, che mantiene invariato il target di distribuzione dell'80% dell'utile netto, con il dividendo per cassa che rappresenta il 50% del totale. Il residuo dell'importo verrà proposto all'assemblea generale degli azionisti prevista per il 2027, garantendo continuità nelle ricompense per gli investitori.

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Calendario operativo e scadenze chiave

Gli investitori dovranno tenere a mente una serie di date precise per la gestione delle proprie posizioni. Lo stacco della cedola è previsto per il 23 novembre, seguito dalla data di registrazione, fissata per il 24 novembre, e dalla data di pagamento effettivo, che avverrà il 25 novembre 2026. L'istituto ha sottolineato che l'aumento dell'acconto riflette l'ottima performance commerciale e la forte generazione organica di capitale, che nei primi nove mesi ha raggiunto gli 8,2 miliardi, supportando un accantonamento di 84 punti base nel solo trimestre per questa distribuzione straordinaria.

Analisi dei fattori di crescita e contesto globale

La qualità degli attivi è rimasta solida, con rettifiche su crediti pari a 587 milioni, un indicatore che evidenzia una gestione prudente del rischio. Le divisioni strategiche hanno contribuito positivamente grazie a dividendi più elevati, mentre il mercato paraguaiano ha attraversato un periodo relativamente tranquillo nonostante il crollo bancario che ha coinvolto il presidente del paese. Nel contesto internazionale, il ministro della Difesa ha chiarito che la sola difesa dagli attacchi ibridi non è sufficiente, sottolineando la necessità di agire preventivamente per garantire la sicurezza delle democrazie in un panorama geopolitico in rapida evoluzione.