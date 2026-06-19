UniCredit sale in Commerzbank fino al 55,69% di esposizione potenziale. L'AI costa più dei dipendenti: big tech impongono tetti di spesa

UniCredit chiude la prima parte dell'ops su Commerzbank con adesioni al 12,51% e, sommando la quota già detenuta, arriva al 39,28% diretto. Include convertibili e derivati e l'esposizione potenziale raggiunge il 55,69%. Periodo supplementare fino al 3 luglio. Commerzbank evidenzia lo sconto dell'1% nell'offerta considerando il dividendo intermedio. Intanto, il governo non esclude il Golden Power su Intesa e le aziende tech limitano i costi dell'AI.

UniCredit ha completato la prima fase dell'offerta pubblica di scambio (ops) su Commerzbank , registrando un'adesione del 12,51% nel round iniziale. Considerando la quota già posseduta del 26,77%, il gruppo guidato da Andrea Orcel raggiunge una partecipazione diretta del 39,28%.

Aggiungendo il 3,22% in strumenti convertibili, la quota sale al 42,5%; includendo anche il 13,19% in derivati, l'esposizione potenziale arriva al 55,69%. Dal 20 giugno al 3 luglio si aprirà un periodo supplementare, come previsto dalla normativa tedesca, durante il quale gli azionisti che non hanno ancora aderito potranno consegnare le proprie azioni. I risultati finali di questa seconda fase saranno resi noti l'8 luglio.

Secondo un portavoce di Commerzbank, durante l'intero periodo di accettazione il prezzo delle azioni dell'istituto tedesco è stato quasi sempre scambiato al di sopra del valore implicito del corrispettivo dell'offerta. Inoltre, Commerzbank ha sottolineato che UniCredit distribuirà a novembre un dividendo intermedio di circa 1,76 euro per azione, pari al 45% del dividendo previsto per il 2026. Tenendo conto di tale pagamento, l'offerta di UniCredit presenta uno sconto dell'1% rispetto al valore di Commerzbank alla chiusura di giovedì.

Intanto, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato di non escludere il ricorso al Golden Power per l'operazione Intesa-Ubi, precisando che il governo manterrà una posizione neutrale ma potrebbero essere imposte prescrizioni sull'operazione Mps. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, per la prima volta dal boom del settore, il vantaggio competitivo potrebbe non dipendere solo dalla qualità dei modelli, ma anche dal loro prezzo.

Giganti come Amazon, Meta, Microsoft, Uber e Walmart stanno introducendo limiti e tetti di spesa per contenere i costi derivanti dal consumo di token, l'unità di misura dell'utilizzo dell'AI e degli agenti autonomi





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