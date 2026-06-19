Unicredit ha completato con successo l'opera di acquisizione della quota di capitale di Commerzbank, superando l'obiettivo di 30% con una partecipazione finale pari al 39,28% del capitale. L'accordo include azioni fisiche e derivati, conferendo a Unicredit un potere di voto notevolmente aumentato. L'operazione, finalizzata a consolidare la posizione di mercato di entrambe le banche, è in attesa dell'approvazione finale da parte delle autorità competenti, con termiche di adesione previste tra il 20 e il 3 luglio.

L'operazione di Unicredit su Commerzbank è conclusa con un risultato che ha colpito gli osservatori del mercato: la quota di partecipazione finale raggiunge il 39,28% del capitale, superando ampiamente l'obiettivo prefissato di un trentopercentale.

Alla mezzanotte di martedì scorso, l'ammontare delle adesioni si attestò al 12,51% del capitale, corrispondente al 13,05% dei diritti di voto, eva infatti del 12,95% quando si considerano le azioni proprie della banca tedesca. La fase iniziale dell'offerta volontaria si è quindi messa conclusa con esiti che, per Unicredit, rappresentano un significativo passo avanti nella sua strategia di consolidamento e di ampliamento della propria posizione sul mercato europeo.

Il risultato finale non solo conferma la fiducia degli investitori nella prospettiva di crescita di Commerzbank, ma anche la capacità di Unicredit di mobilitare risorse in termini di capitale proprio e di derivati, strumenti che hanno consolidato la partecipazione anche nei casi in cui sia stato utilizzato un meccanismo di consegna fisica. Al termine dell'offerta, le esposizioni potrienti di Unicredit si sono moltiplicate grazie all'utilizzo di diverse forme di strumenti finanziari.

Oltre al 26,77% già detenuto, pari al 27,93% dei diritti di voto, è stato aggiunto un 3,22% tramite derivati regolabili con consegna fisica, corrispondente al 3,36% dei diritti di voto. In aggiunta, un derivato con regolamento complessivamente in contanti ha aumentato il tasso di esposizione di un ulteriore 13,19%, per il 13,76% dei diritti di voto. Unicredit ha quindi raggiunto un'esposizione potenziale totale del 55,69% del capitale, corrispondente al 58,1% dei diritti di voto.

Quando si analizza esclusivamente gli strumenti di capitale reale, si rivela un'offerta che mette a valore 42,5% del capitale grazie all'inclusione di derivati con regolazione fisica, mentre l'esposizione reale, esclusivamente in azioni fisiche, è fissata al 39,28%. Il passo successivo per Unicredit è l'attestazione finale dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, che deve verificare la piena compatibilità con le normative europee in materia di partecipazioni di institutioni finanziarie.

Dal punto di vista di bilancio, l'acquisizione della quota verte su un aumento di frequenza in banda di e-commerce e la riduzione del rischio di contagio sistemico, mentre per Commerzbank l'arrivo di ulteriori investitori aumenta il capitale sociale in maniera sostanziale per sostenere la sua espansione internazionale. L'offerta di adesizione supplementare si aprirà il 20 giugno e dovrebbe concludersi il 3 luglio, periodo entro cui le parti potranno sistemare eventuali dubbi o richieste di chiarimenti.

In conclusione, l'operazione dimostra che le banche europee continuano a cercare sinergie organiche che forniscono basi solide per la crescita a lungo termine, e si configura come esempio di coordinamento tra un istituto italiano e una banca tedesca di rilievo digitale e finanziario.





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