UniMarconi: l'unico ateneo italiano tra i duemila migliori al mondo

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi si posiziona al 1.867esimo posto a livello mondiale nella classifica mondiale delle università del Center for World University Rankings (Cwur). Questo riconoscimento premia il lavoro svolto dall'ateneo nello sviluppo di un modello universitario capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità accademica, ricerca e attenzione alle esigenze di studenti e professionisti.

La crescita di UniMarconi fra le università telematiche: l'unico ateneo italiano tra i duemila migliori al mondo conferma il proprio percorso di crescita e consolidamento nel panorama accademico internazionale.

Il Center for World university rankings (Cwur) ha inserito nell'edizione 2026 della prestigiosa classifica mondiale delle università, che valuta oltre 21mila istituzioni accademiche sulla base di indicatori relativi alla qualità della formazione, all'occupabilità dei laureati, alla ricerca e alla produzione scientifica. Nel, UniMarconi si posiziona al 1.867esimo posto a livello mondiale, entrando nell'8,8% delle migliori università del mondo. Un risultato che assume un valore ancora più significativo considerando che l'Ateneo è presente tra i primi 2.000 atenei della classifica Cwur.

Il riconoscimento premia il lavoro svolto dall'ateneo nello sviluppo di un modello universitario capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità accademica, ricerca e attenzione alle esigenze di studenti e professionisti. Un percorso che negli anni ha consentito a UniMarconi di rafforzare la propria reputazione nazionale e internazionale, consolidando il proprio ruolo tra le realtà più dinamiche del sistema universitario italiano.

Questo rappresenta inoltre un'importante conferma della capacità dell'ateneo di competere in un contesto globale sempre più selettivo, caratterizzato dalla presenza delle più autorevoli istituzioni accademiche internazionali. Il risultato ottenuto testimonia l'impegno costante nella promozione della qualità della didattica, nello sviluppo della ricerca e nel rafforzamento delle attività di internazionalizzazione. Il Presidente Alessio Acomanni dichiara: 'Questo riconoscimento rappresenta un'importante conferma del percorso intrapreso dall'Ateneo e del lavoro svolto quotidianamente dalla nostra comunità accademica.

Essere presenti tra le migliori università del mondo e risultare l'unica università telematica italiana inclusa nella Top 2.000 del Cwur rafforza il nostro impegno nel continuare a investire nella qualità della formazione, nella ricerca e nell'innovazione'. La classifica CWUR è considerata uno dei principali ranking universitari internazionali e valuta annualmente oltre 21.000 università nel mondo attraverso criteri oggettivi legati alla qualità dell'istruzione, all'occupabilità dei laureati, all'eccellenza della ricerca e all'impatto scientifico delle pubblicazioni.

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi è la prima università digitale italiana riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Con oltre 30.000 studenti e un'offerta formativa articolata tra corsi di laurea, master e alta formazione, l'Ateneo rappresenta una realtà consolidata nel panorama universitario nazionale e internazionale, caratterizzata da una forte vocazione all'innovazione, alla qualità, alla ricerca e all'internazionalizzazione





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