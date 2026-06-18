UniMarconi nella Top 2.000 del CWUR 2026: unica università telematica italiana presente nel ranking mondiale

L'Università Guglielmo Marconi si posiziona al 1.867° posto globale, entrando nell'8,8% delle migliori università del mondo e confermandosi l'unico ateneo telematico italiano nella prestigiosa classifica CWUR.

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (UniMarconi) continua a distinguersi nel panorama accademico internazionale, ottenendo un importante riconoscimento nella prestigiosa classifica mondiale del Center for World University Rankings (CWUR) per l'edizione 2026.

L'ateneo telematico italiano si è posizionato al 1.867° posto a livello globale, entrando così nell'8,8% delle migliori università del mondo. Questo risultato assume un particolare rilievo perché UniMarconi è l'unica università telematica italiana presente nella Top 2.000 del CWUR, a testimonianza della sua capacità di competere con istituzioni tradizionali e di innovare nel campo dell'istruzione superiore.

Il ranking CWUR valuta oltre 21.000 istituzioni accademiche in tutto il mondo, basandosi su criteri oggettivi come la qualità della formazione, l'occupabilità dei laureati, la ricerca scientifica e l'impatto delle pubblicazioni. La presenza di UniMarconi in questa classifica conferma il percorso di crescita dell'ateneo, che ha saputo coniugare l'innovazione tecnologica con l'eccellenza accademica.

L'università si distingue per il suo modello didattico flessibile, pensato per rispondere alle esigenze di studenti e professionisti che desiderano conciliare studio e lavoro, senza rinunciare a standard formativi elevati. Il riconoscimento ottenuto rappresenta anche un importante traguardo per l'intero sistema dell'istruzione telematica in Italia, dimostrando che la formazione a distanza può raggiungere livelli di qualità paragonabili a quelli delle università tradizionali.

UniMarconi ha investito costantemente nella ricerca, nell'internazionalizzazione e nello sviluppo di nuove metodologie didattiche, fattori che hanno contribuito al suo posizionamento nella classifica mondiale. Il rettore dell'ateneo ha sottolineato come questo risultato rafforzi l'impegno a continuare a investire nella qualità della formazione e nell'innovazione, per offrire agli studenti opportunità sempre migliori.

Guardando al futuro, UniMarconi intende consolidare ulteriormente la propria reputazione a livello nazionale e internazionale, puntando su collaborazioni con istituzioni accademiche di alto profilo e su progetti di ricerca all'avanguardia. La presenza nella Top 2.000 del CWUR non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada del miglioramento continuo.

L'ateneo telematico si conferma così un punto di riferimento per l'istruzione superiore italiana, capace di competere su scala globale e di offrire un'alternativa valida e innovativa per chi desidera formarsi senza rinunciare alla flessibilità





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