Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di Mps. La compagnia proporrà a Bper una combinazione tra la stessa Bper e la banca ceduta da Intesa.

Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di Mps una volta completata l'opas lanciata da Cà de Sass sul Monte dei Paschi.

La compagnia presieduta da Carlo Cimbri proporrà a Bper, di cui è azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Bper e la banca ceduta da Intesa, con il gruppo post-fusione che prenderà il nome Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione è previsto un aumento di capitale di Unipol assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro.

L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli Mps e la loro unione con Bper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto, in particolare nella raccolta diretta, nei prestiti alla clientela e nel numero di sportelli. Lo afferma Unipol in una nota in cui stima in oltre 800 milioni di euro le sinergie dell'operazione.

Unipol intende conseguire il controllo di fatto di Bper nell'ambito della combinazione con le filiali di Mps che rileverà da Intesa Sanpaolo, senza però promuovere un'offerta pubblica di acquisto o scambio sull'istituto modenese di cui è socio di riferimento con quasi il 20% del capitale. Il gruppo bolognese ha sottoscritto due contratti derivati con scadenza massima a 25 mesi e 35 mesi e con sottostante il 4,99% del capitale di Bper, con facoltà di regolamento mediante consegna delle azioni.

La stipulazione di tali derivati è funzionale anche ad avere un'ulteriore opzione per conseguire il controllo di fatto di Bper. Gruppo da 50 miliardi. Banco Bpm a Monte dei Paschi: aggreghiamoci Come temuto dal Cremlino, le urne allontanano uno degli alleati post-sovietici più fedeli: vince Nikol Pashinyan con la sua scelta europeista, sfiorando la maggioranza assoluta. Von der Leyen si congratula: Lo spirito della Rivoluzione di Velluto è vivo e forte, l'Armenia si sta avvicinando sempre più all'Europa.

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